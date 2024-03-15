На інтернет-аукціоні намагалися продати вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. з храму періоду Київської Русі із зображенням «Святого воїна». Поліція завадила цим намірам. Плиту вилучили, а зловмисників встановлюють. Про це 15 березня повідомили в Офісі генпрокурора. За припущенням фахівців, плита могла бути елементом іконостасу втраченого храму або похідною іконою.

За оцінками науковців, кам’яна плита добре збережена, на ній зображений воїн, ймовірно, святий Дмитро. Вона могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства. Генеральний директор Національного музею історії України, доктор історичних наук Федор Андрощук зазначив, що пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття.

Плита є унікальною знахідкою періоду Галицько-Волинського князівства (фото прокуратури)

Волинський археолог, співробітник Охоронної археологічної служби України, кандидат історичних наук Віктор Баюк розповів ZAXID.NET, що знахідка може бути елементом іконостасу втраченого храму або похідною іконою, яку князь з дружинниками могли брати з собою в похід.

«Це різьблена ікона святого воїна на сірому камені розмірами 40 на 50 см. Ця річ культового призначення дуже неординарна, такі зустрічаються вкрай рідко у давньоруській матеріальній культурі столичних міст – Києва, Галича. Можливо, вона походить з Волині», – пояснив Віктор Баюк.

Археолог зазначає, що важливо встановити місце та обставини знахідки плити, щоб з’ясувати контекст її походження. Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України для детальнішого дослідження. Вона залишиться у музеї.

Цей історичний артефакт виставили на онлайн-аукціон. Прокуратура не повідомила, на який саме, але найпопулярнішим аукціоном, де чорні археологи продають незаконно викопані артефакти, це Violity. Ймовірно, пам’ятку виставив продавець з Волині, оскільки справою займаються волинські правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність (ч. 1 ст. 193 ККУ).

Зазначимо, що церков періоду Русі чи Галицько-Волинського князівства збереглося не так багато. До найдавніших українських храмів належить Софія Київська, церква біля Галича, собор у Володимирі.