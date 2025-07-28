Верхратська (Крехівська) чудотворна ікона

У вихідні в Крехівському монастирі на Жовківщині відбувся урочистий відпуст на честь чудотворної ікони Божої Матері. У цей день сотні вірян стають паломниками і вирушають до Крехова. Історію цієї ікони розповіли на сайті Крехівського монастиря.

Хто автор ікони

​​У «Пам’ятці з Крехова» 1896 року зазначено, що ікону написав митрополит Петро у XIV столітті. Але в історії зафіксовані два митрополити з таким іменем:

1. Петро Акерович, який відомий участю в Ліонському соборі 1245 року. Мав глибокі знання, але не володів жодною іноземною мовою. Кандидат історичних наук Петро Шкраб’юк припускає, що саме він міг бути автором.

2. Інші джерела схиляються до варіанту митрополита Петра Ратенського – святого та іконописця. Він у 12-річному віці вступив до монастиря і згодом почав писав ікони, які ставали чудотворними. Серед них –відома Петриківська Богородиця.

Верхрата і чудеса ікони

Верхрата – це українське село існує з часів Русі, нині – у складі Польщі, неподалік від кордону Гребенне – Рава-Руська. У 1658 році місцевий солтис і війт побачили в лісі незвичайне світло, а через 10 років у присілку збудували монастир і церкву Покрови.

Давня церква Покрови Богородиці у Верхраті 1672 року, втрачена (фото з Вікіпедії)

«2 липня 1688 року під час свята Ризи Пресвятої Богородиці отці Йоіл та Теофіл ночували в домі місцевого пароха. Вночі ікона в монастирі… заплакала. З очей Богородиці текли криваві сльози. Світло над монастирем було видно здалеку. Сльози не висихали протягом чотирьох тижнів. Львівський єпископ Йосиф Шумлянський, після розслідування, офіційно визнав ікону чудотворною. До 1794 року було зафіксовано близько 150 чудес», – розповідають на сайті Крехівського монастиря.

Відомо, що 1761 року воєвода Антін Потоцький зцілився від невиліковної хвороби ніг. У 1909 році була врятована дитина в селі Горбовиця, ще одна – в селі Майдан.

Як ікона потрапила до Крехова

Як ікона потрапила до Верхрати, досі точаться дискусії. За однією версією, її привіз з монастиря в Замості отець Ісаак Сокальний. За іншою – ікону написав маляр Матвій і її купив ігумен Верхратський.

Однак Верхратський монастир ліквідували у 1806 році під час йосифінських реформ. А через чотири роки ікону перенесли до Крехова. Тут вона знову почала творити чудеса. Папа Лев XIII надав відпусти для молитов перед нею.

Чудотворна ікона у Крехові (фото отців василіан)

У 1949 році радянська влада насильно виселила ченців із Крехова. Ікону перевезли до львівської церкви святої Параскеви П’ятниці. Лише в 1991 році відбулась її велика «репатріація». Процесія пішки йшла з Жовкви до Крехова.

Вшанування ікони

Люди, які отримували допомогу і зцілювалися, приносили срібні воти на знак подяки. Їх у монастирі зберігається понад п’ятдесят.

Проща у Крехові (фото отців василіан)

Для вшанування чудотворної ікони Божої Матері в Крехівському монастирі вже кілька років поспіль в останню неділю липня організовують прощу.