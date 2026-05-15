Внаслідок отриманих травм одного громадянина України госпіталізували

Поліція затримала п’ятьох громадян Польщі віком від 15 до 18 років, які побили трьох українських підлітків. Про це у п’ятницю, 15 травня, повідомило польське радіо RMF24, з посиланням на інформацію міністра внутрішніх справ Польщі Марцина Кервінського.

Як йдеться в повідомленні, інцидент стався 7 травня на Свентокшиському мості у Варшаві. П’ятеро поляків, серед яких були також неповнолітні, напали на трьох українських підлітків. Внаслідок отриманих травм одного громадянина України госпіталізували. Видання не повідомляє, з якого регіону України були неповнолітні, а також не називає їхніх імен.

Відео поліції

«Нульова толерантність до агресії. Кілька днів тому на мосту Свентокризькому у Варшаві було жорстоко побито трьох підлітків, громадян України. У зв’язку з нападом поліцейські затримали п’ять осіб, громадян Польщі віком 15-18 років. Продовжуються подальші процесуальні дії», – повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський.

Раніше польські правоохоронці повідомляли, що напад стався не через національність. Наразі триває слідство та встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що польський адвокат Давид Денерт повідомив, що у польському місті Ольштин група дорослих людей напала на 14-річного українця. Під час побиття хлопця принижували через його національність та погрожували вбивством.