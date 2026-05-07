У польському місті Ольштин група дорослих людей напала на 14-річного українця. За словами адвоката Давида Денерта, під час побиття хлопця принижували через його національність та погрожували вбивством. Генеральне консульство України в Гданську у четвер, 7 травня, повідомило, що взяло ситуацію під контроль та підтримує зв’язок із матір’ю хлопця.

Як повідомляється, нападники змусили підлітка стати на коліна, вигукували образливі висловлювання про українців та заявляли, що можуть вивезти його «у багажнику в Україну».

За даними польських ЗМІ, інцидент стався під час травневих вихідних у районі Старого міста. Конфлікт нібито почався після того, як молодший брат потерпілого разом із другом підійшов познайомитися з групою польських дівчат. Пізніше між підлітками виникла сварка. За інформацією очевидців, дівчата почали ображати хлопців та застосували силу. Коли 14-річний українець втрутився, щоб захистити молодшого брата, одна з дівчат ударила його в обличчя.

Після цього дівчата покликали знайомих чоловіків віком близько 20–30 років, які й напали на підлітка. Через отримані травми хлопець провів у лікарні два дні.

Наразі до поліції вже подано офіційну заяву. Адвокат потерпілого зазначив, що особи нападників встановлені, а у справі є свідки та відеодокази. Він наголосив, що добиватиметься розгляду інциденту не лише як факту побиття дитини, а й як можливого злочину на ґрунті ненависті через національність.

Дипломати також звернулися до польських правоохоронців із вимогою забезпечити повне та справедливе розслідування.

