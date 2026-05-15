Пошкоджений приміський поїзд біля Вільнянська на Запоріжжі

У п’ятницю, 15 травня, російська армія завдала дронового удару по приміському поїзду в Запорізькій області. Влучання сталося поблизу одного з вагонів, повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».



«Моніторинговий центр “Укрзалізниці” сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили та почали евакуацію пасажирів», – зазначається в повідомленні.



За попередньою інформацією, через брак часу двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що унаслідок атаки поранені двоє цивільних – 88-річна жінка та 47-річний чоловік.



Повідомляється, що постраждалим надали першу допомогу та передали їх медикам. Залізничники супроводжують і залишаються поруч із ними в медзакладі.

«Наразі працюємо над відновленням руху поїздів на ділянці та продовжуємо уважно моніторити безпекову ситуацію в регіоні й реагувати», – додали в УЗ.

Нагадаємо, упродовж 13-14 травня внаслідок масованих російських атак по Україні було пошкоджено чотири локомотиви «Укрзалізниці».

ZAXID.NET повідомляв про загиблих працівників «Укрзалізниці» у Здолбунові на Рівненщині через масовану російську атаку 13 травня. Поранень також зазнали співробітник та працівниця компанії, що поспішали в укриття під час атаки.