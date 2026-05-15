Сергій Ребров тисне руку Андрію Єрмаку

Колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров долучився до збору грошей на заставу арештованому ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку, підозрюваному в легалізації грошей. Про це у пʼятницю, 15 травня, повідомили проєкт «Схеми» та журналіст Михайло Ткач.

Журналісти виявили, що 30 млн грн застави за Єрмака внесла людина з імʼям Сергій Станіславович Ребров. Згідно з базами даних у розпорядженні медійників, в Україні є лише одна людина з таким ПІБ, і це колишній футболіст «Динамо» і головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Зазначається, що Ребров не відповів на дзвінки та повідомлення журналістів.

Раніше в інтервʼю ютуб-каналу «Бомбардир» Ребров казав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України, за що той був «дуже вдячний». Зазначимо, наприкінці квітня Ребров пішов з посади тренера збірної.

«Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії», – розповідав він.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яка під час будівництва маєтків у котеджному містечку «Династія» в Козині Київської області відмивала гроші, зокрема отримані через корупційну схему в «Енергоатомі». Того ж дня правоохоронці оголосили про підозру в легалізації 460 млн грн на будівництві котеджів Андрію Єрмаку.

14 травня Андрію Єрмаку обрали заставу в розмірі 140 млн грн. Того ж дня колишньому голові ОП почали збирати гроші на заставу. Втім, до кінця дня їх не вдалося зібрати, й Андрій Єрмак провів ніч у СІЗО. Раніше нардеп Ярослав Железняк із посиланням на власні джерела заявив, що деякі люди, які попередньо погодилися внести за Андрія Єрмака заставу, почали відмовлятися від цього.

За даними Схем, станом на ранок 15 травня сума внесеної застави за Андрія Єрмака наразі складає близько 44,5 млн грн.