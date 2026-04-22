Футболіст та тренер Сергій Ребров пішов з посади головного тренера збірної України. Про це повідомили у середу, 22 квітня, на сайті Української асоціації футболу.

«Сергій Ребров припинив роботу в національній збірній України. Українська асоціація футболу та тренер дійшли згоди щодо припинення співпраці», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі УАФ подякували Реброву за його внесок у розвиток молодих футболістів. Президент асоціації Андрій Шевченко зазначив, що «потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної».

Водночас Сергій Ребров залишиться в команді УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Хто стане новим головним тренером збірної України з футболу, в УАФ пообіцяли повідомити згодом.

Що відомо про Сергія Реброва

Сергій Ребров народився в Горлівці (Донецька область), де й розпочав свою футбольну кар'єру в донецькому «Шахтарі». У другому сезоні Ребров увійшов до трійки найкращих бомбардирів, а потім перейшов у «Динамо». Також грав за англійські «Тоттенгем» та «Вест Гем», турецький «Фенербахче», російський «Рубін». Переможець трьох чемпіонатів: українського (дев'ятиразовий), турецького й російського.

Більшість ігрової кар'єри Сергій Ребров провів у складі «Динамо». Грав на позиції форварда і є другим бомбардиром в історії чемпіонатів України, а також став першим гравцем, який забив в матчах національної першості сто м'ячів.

Переговори про його призначення головним тренером збірної почалися ще 2021 року та тривали аж до 2023 року. До призначення Реброва тренерську команду збірної тимчасово очолювали Олександр Петраков та Руслан Ротань. 7 червня Ребров офіційно став головним тренером збірної України.

За даними УАФ, Сергію Реброву вдалося пройти «історично складні для команди матчі плей-офф» та вивести Україну на чемпіонат Європи з футболу. Втім, потрапити на Чемпіонат світу українській футбольній збірній за тренерства Реброва не вдалося.