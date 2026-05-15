Трансплантація пройшла успішно і на 10 день хлопець поїхав додому

Кардіохірурги Центру трансплантології Першого медоб'єднання Львова пересадили серце 18-річному сину захисника зі Славського. У хлопця діагностували серцеву недостатність, спричинену дилатаційною кардіоміопатією. Донором став 23-річний волинянин, який помер від крововиливу у мозок.

Пацієнт Максим Колос виріс на гірськолижному курорті, у Славсько на Львівщині. Змалечку катався на лижах та сноуборді, а у 16 років уже і сам став дитячим тренером з катання. Та 2 місяці тому хлопець відчув сильну задишку, з’явилися набряки кінцівок. Спершу місцеві медики припускали, що йдеться про запалення серцевого м’яза. Однак лікування не дало результатів, тому Максим приїхав на консультацію до Львова, повідомили у лікарні.

Після ретельного обстеження у хлопця діагностували серцеву недостатність, спричинену дилатаційною кардіоміопатією. Іншими словами, серце Максима розтягнулося, стало великим та слабким, і вже не могло повноцінно перекачувати кров. Єдиний шанс на порятунок та повноцінне життя – трансплантація.

18-річний Максим з кардіохірургом Романом Домашичем

Хлопця поставили в лист очікування на донорське серце. Донор з’явився вже за 10 днів на Волині. Його серце ідеально підходило Максимові.

Того дня батько Максима саме мав повертатися з відпустки на Запоріжжя, на війну. Він на фронті з 2022 року. Та коли стало відомо про трансплантацію, командир дозволив чоловікові взяти відпустку за сімейними обставинами і бути поруч із сином.

«Страху не було. Було відчуття радості і віри. Хоча, звісно, залишалося й відчуття невідомості», – згадує Максим свої емоції перед операцією.

Львівські кардіохірурги успішно провели трансплантацію серця. Донором став 23-річний хлопець, який помер у Волинській обласній клінічній лікарні від крововиливу в мозок

На 10-й день після трансплантації Максим поїхав додому, у Славсько. Хлопець хоче повернутися до спорту і відкрити власну справу.