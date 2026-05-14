Олександр Дубінський під час судового засідання 14 травня

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у державній зраді народному депутату Олександру Дубінському. Його помістили під варту без права внесення застави у справі про антиукраїнську пропаганду, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у четвер, 14 травня.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але матеріали справи свідчать, що йдеться про депутата від партії «Слуга народу» Олександра Дубінського, якого затримали ще у 2023 році. Згодом арешт підтвердили і на сторінці Дубінського в телеграмі. На фото, оприлюдненому Офісом генпрокурора, видно нардепа, який стоїть у футболці зі своїм зображенням.

За даними слідства, депутат поширював у фейсбуці, телеграмі та інстаграмі матеріали з проросійською й антиукраїнською пропагандою. Вони мали на меті дискредитувати державну політику України, сформувати вигідні для Росії наративи та створити передумови для зриву мобілізації в Україні.

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурорів та обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави. Дубінський заявив, що його помістять під варту у Менську виправну колонію на Чернігівщині.

Нагадаємо, про підозру в поширенні антиукраїнських меседжів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ) Дубінському повідомили 5 травня. За даними слідства, готувати дописи нардепу допомагали його адвокати вже під час його арешту. Під час зустрічей із клієнтом вони приносили ноутбук без доступу до інтернету нібито для роботи.

У 2023 році Олександр Дубінський отримав підозру у службовому підробленні, а в січні 2024 року ДБР скерувало до суду обвинувальний акт. Слідчі вважають, що Олександр Дубінський підробив документи для виїзду за кордон – вказав, що виїжджає з України для супроводу хворого батька, а насправді перебував на відпочинку. Вже в листопаді того ж року Дубінському повідомили про підозру в державній зраді – за даними слідства, він працював на російські спецслужби, від яких отримав позивний «Буратіно». У вересні 2024 року Олександр Дубінський та його помічник отримали підозри в організації схеми незаконного перетину кордону.

Зазначимо, у січні 2026 року захист Дубінського домігся дозволу на вихід із СІЗО під заставу, проте згодом Київський апеляційний суд скасував це рішення.