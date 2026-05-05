Олександру Дубінському оголосили ще одну підозру

Народному депутату Олександру Дубінському, який наразі перебуває під вартою, оголосили ще одну підозру. Про це у вівторок, 5 травня, повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора. Зауважимо, що правоохоронці не розголошують імʼя підозрюваного, однак Олександр Дубінський у своєму телеграм-каналі повідомив, що у нього в СІЗО, а також у його адвокатів відбулися обшуки.

За даними слідчих, перебуваючи у СІЗО, Олександр Дубінський продовжував допомагати Росії проводити підривну діяльність проти України. Зокрема, нардеп у своїх соцмережах публікував дописи, зміст яких був спрямований на зрив мобілізації, дискредитацію зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України, а також підрив довіри до державних органів.

Встановлено, що готувати антиукраїнські дописи нардепу допомагали його адвокати. Під час зустрічей із клієнтом вони приносили ноутбук без доступу до інтернету нібито для роботи. Своєю чергою Дубінський записував відео, а також готував дискредитаційні дописи й зберігав їх на цьому компʼютері разом з інструкціями щодо розміщення контенту. Після виходу з СІЗО захисники Дубінського передавали контент людині, яка адмініструвала його соцмережі. Слідчі вважають, що цією людиною була дружина Дубінського, яка наразі проживає у Барселоні.

Зокрема, правоохоронці зауважують, що у 2021–2022 роках вона та мати нардепа придбали у столиці Каталонії дві квартири вартістю майже 400 тис. євро. Більша частина грошей надходила родині від громадянок Росії – матері та доньки.

«Молодша з них закінчила престижний московський університет, випускники якого активно відбираються для роботи у Службі зовнішньої розвідки РФ. Також деякий час вона працювала в адміністрації президента Росії. Слідство окремо перевірятиме ці обставини», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі вважають, що Дубінський умисно шкодив державній та інформаційній безпеці України, допомагаючи Росії поширювати антиукраїнські наративи. За нововиявленими фактами народному депутату оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі.

У чому ще підозрюють Олександра Дубінського

9 серпня 2023 року Олександр Дубінський отримав підозру у службовому підробленні, а в січні 2024 року ДБР скерувало до суду обвинувальний акт. Слідчі вважають, що Олександр Дубінський підробив документи для виїзду за кордон – вказав, що виїжджає з України для супроводу хворого батька, а насправді перебував на відпочинку.

13 листопада 2023 року Олександру Дубінському оголосили підозру у державній зраді. За даними правоохоронців, він працював на російські спецслужби, від яких отримав позивний «Буратіно». Нардеп входив до складу злочинної організації, яку сформувало ГУ Генштабу ЗС Росії.

У вересні 2024 року Олександр Дубінський та його помічник отримали підозри в організації схеми незаконного перетину кордону. За даними слідства, вони допомогли втекти з України до Молдови брату цивільної дружини нардепа. Для цього родича Дубінського внесли в систему «Шлях» під виглядом волонтера.

15 січня 2026 року захист Дубінського домігся дозволу на вихід із СІЗО під заставу. А вже 27 січня Київський апеляційний суд скасував підозрюваному в держзраді народному депутату Олександру Дубінському можливість внести заставу в розмірі понад 33 млн грн замість тримання під вартою.