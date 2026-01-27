Олександр Дубінський перебуває під вартою з 2023 року

Київський апеляційний суд скасував підозрюваному в держзраді народному депутату Олександру Дубінському можливість внести заставу в розмірі понад 33 млн грн замість тримання під вартою. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у вівторок, 27 січня.

15 січня Шевченківський районний суд міста Києва дозволив Олександру Дубінському внести заставу як альтернативу тримання під вартою. Розмір застави суд встановив у розмірі 33 млн 280 тис. грн.

Прокурори подали апеляцію, вимагаючи скасувати рішення суду. Врешті-решт суд погодився з доводами сторони обвинувачення щодо наявності ризиків. Зокрема, йшлося про можливість впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню та ухилення від правосуддя.

Через ці ризики запобіжний захід для Дубінського залишили у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Дубінський з листопада 2023 року перебуває під вартою за підозрою в державній зраді. За даними слідства, він співпрацював із російськими спецслужбами, від яких отримав позивний «Буратіно». Нардеп входив до складу злочинної організації, яку сформував Генштаб ЗС Росії.

У вересні 2024 року Офіс генпрокурора повідомив Дубінському та його помічнику про підозру в організації схеми незаконного перетину кордону. За даними слідства, вони допомогли втекти з України брату цивільної дружини Дубінського.

У січні 2026 року захист Дубінського домігся дозволу на вихід з СІЗО під заставу. Для скасування цього рішення знадобилося 12 днів.