Суд продовжив арешт народному депутату Олександру Дубінському

Суд продовжив арешт народному депутату Олександру Дубінському, але дозволив як альтернативу вийти з-під варти під заставу в 33 млн 280 тис. грн. Про це у четвер, 15 січня, повідомила «Українська правда» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Шевченківський районний суд міста Києва 15 січня продовжив Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 березня 2026 року. Проте визначив альтернативу триманню під вартою – заставу в сумі 33 млн 280 тис. грн.

«Прокуратура наразі має лише вступну та резолютивну частину судового рішення. Після ознайомлення з усім текстом буде ухвалене рішення про можливість його апеляційного оскарження», – зазначили у повідомленні.

«Судовий репортер» пише, під час судового засідання Дубінський заявив, що визначена застава неспіврозмірна з його ресурсами. Адвокат Володимир Мацко відзначив, що посильна для підзахисного сума – 500 тис. грн.

Мацко також наголосив, що прокурор так і не пояснив, у чому звинувачується Дубінський. На його думку, фактично обвинувачення висунуто за висловлення думок. Нардепу інкримінують, що в листопаді 2019 року він узяв участь у пресконференції разом з Андрієм Деркачем і транслював там російські наративи, коли викривав корупцію в українській та американській владі.

«Обвинувачення грунтується на оціночних фрагментарних судженнях прокурора, який вважає, що проведення пресконференцій депутатом та в минулому журналістом могли завдати функціонально-інституційної шкоди державі. Ми не вбачаємо логічного звʼязку між проведенням пресконференцій і державною зрадою в частині настання будь-яких наслідків», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, Дубінський з листопада 2023 року перебуває під вартою за підозрою в державній зраді. За даними слідства, він співпрацював із російськими спецслужбами, від яких отримав позивний «Буратіно». Нардеп входив до складу злочинної організації, яку сформував Генштаб ЗС Росії.

У вересні 2024 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру в організації схеми незаконного перетину кордону Дубінському та його помічнику, які допомогли втекти з України брату цивільної дружини депутата.