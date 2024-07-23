Журналісти наводять факти, що можуть свідчити про російський слід у політичній кар’єрі Дубінського

Пенсіонерка Алла Березовська, яка є матір’ю народного депутата Олександра Дубінського, після початку повномасштабного вторгнення придбала квартиру в Барселоні вартістю 288 тис. євро. До того у 2021 році цивільна дружина Дубінського Олена Деккерт також стала власницею квартири за 100 тис. євро у Барселоні. Гроші, як виявилось, їм позичили росіянки Ксенія та Олена Кац. Про це у вівторок, 23 липня, повідомила громадська ініціатива «Голка» з посиланням на джерела в спецслужбах.

Угода про купівлю квартири Деккерт відбулася через кілька тижнів після введення персональних санкцій у США проти Дубінського, що підтверджується інформацією з іспанського реєстру прав на нерухоме майно. Саме тоді США звинуватили ексдепутата у втручанні у президентські вибори в Америці, назвавши його частиною «пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу».

«Як нам стало відомо кошти рідним Дубінського, якого звинувачують у державній зраді, надходили від Ксенії Кац та її матері Олени кількома транзакціями. І по суті після цього була купівля нерухомості. І тут треба зауважити, що Ксенія Кац вчилася в Московському державному університеті, про що є інформація на її профілі у LinkedIn. А наші спецслужби підтвердили, що вона працювала в Адміністрації президента РФ», – розповіла голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів.

Як встановили активісти«Голки», після 2014 року Олександр Дубінський їздив у Москву та Санкт-Петербург щонайменше двічі: у 2018 році відвідував Москву, а перед парламентськими виборами – Санкт-Петербург. З Пітера до Києва він повернувся 14 жовтня 2019 року через Барселону – за кілька тижнів до дня голосування. Доказом цього є транзакції з банківської карти Дубінського 11 та 12 жовтня 2019 року. Транзакція у Москві відбулася роком раніше також на підтвердження поїздки до Росії.

Нагадаємо, у листопаді Служба безпеки повідомила про підозру в державній зраді народному депутату Олександру Дубінському. За версією слідства, Олександр Дубінський співпрацював із російськими спецслужбами, від яких отримав позивний «Буратіно». Він входив до складу злочинної організації, яку сформувало ГУ Генштабу ЗС Росії. Суд арештував майно народного депутата Олександра Дубінського, а також його матері та ексдружини. Загальна сума житла, машин і землі, що є у власності родини, становить 2,5 млн доларів.

Раніше Олександр Дубінський отримав підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон. Сам Дубінський ще в липні 2023 року виїжджав до Європи до своєї дівчини під приводом лікування свого хворого батька. Наразі Дубінський перебуває у слідчому ізоляторі.