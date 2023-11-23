Суд арештував майно Дубінського та його родини

Суд арештував майно народного депутата Олександра Дубінського, а також його матері та екс-дружини. Нардепа підозрюють у державній зраді. Загальна сума житла, машин і землі, що є у власності родини, ставномить 2,5 млн доларів. Про це йдеться в ухвалі з Єдиного реєстру судових рішень, яку оприлюднили у середу, 22 листопада.

Рішення про арешт майна ухвалили ще 10 листопада. У реєстрі не вказують імена фігурантів, але в рішенні суду написано: він є засновником ГО «Ліга фінансового розвитку». Згідно з даними «Опендатабот», серед співзасновників цієї громадської організації – Олександр Дубінський. І лише він серед п’яти власників є народним депутатом України.

За даними Центру протидії корупції, Дубінський та його близькі родичі протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів. Водночас їхні офіційні доходи не могли дозволити їм набути таку кількість майна.

Мати Дубінського, як зазначає ЦПК, за останні п'ять років стала власницею 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн доларів. Також їй належать два автомобілі Mercedes-Benz, два автомобілі BMW, автомобіль Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Суд задовольнив клопотання та арештував майно Дубінського та його родичів. Зокрема, 15 автомобілів, 22 квартири та вісім земельних ділянок.

Нагадаємо, у понеділок, 13 листопада, Служба безпеки України разом із Державним бюро розслідувань провели обшуки в Олександра Дубінського. Згодом йому та ще чотирьом людям оголосили підозру у державній зраді, вчиненій організацією.

Група дискредитувала Україну на міжнародній арені. За це учасники отримували гроші з Росії. СБУ та ДБР зібрали докази держзради українського нардепа, який під позивним «Буратіно» здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

Печерський райсуд Києва уночі 14 листопада обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському – 60 діб під вартою без права внесення застави.

Раніше Олександр Дубінський отримав підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.