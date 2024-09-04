Олександр Дубінський підозрюється у державній зраді та незаконному переправленні людини за кордон

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру в організації схеми незаконного перетину кордону нардепу та його помічнику, які допомогли втекти з України брату цивільної дружини депутата, повідомили 4 вересня у пресслужбі ДБР. Хоч у пресслужбі не уточнили імені підозрюваного, «Суспільне» із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про скандального нардепа Олександра Дубінського, якого раніше викрили на співпраці з російським Генштабом.

За даними правоохоронців, в ході слідства з’ясувалося, що Дубінський, який раніше отримав підозру за переправляння ухилянта за кордон, робив це не один раз. Так, у пресслужбі ДБР повідомили, що нардеп щонайменше двічі допомагав брату своєї цивільної дружини покинути Україну.

«Встановлено, що фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував виїзд з України до Молдови брата своєї цивільної дружини. У 2023 році нардеп у змові з іншими особами повторно організував виїзд цього ж «родича» як водія волонтера, який як і раніше виїхав до Молдови за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО “Медіаоборона”, після чого вже не повертався в Україну», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначимо, ще в листопаді пресслужба ДБР після обшуків оприлюднила аудіозапис, на якому Дубінський інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Нардеп порадив брату дружини подзвонити до Громадської організації «Медіаоборона», де чоловіку мали б оформити документи про нібито волонтерську діяльність. Дозвіл ухилянт отримав замовлення Вишгородської районної військової адміністрації. Дубінському повідомили про підозру за ч. 1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Оскільки правоохоронці дізналися про факт повторного переправляння ухилянта за кордон, 2 вересня Дубінському оголосили про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри на ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осі через кордон, вчинене повторно). Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років. Ту ж підозру отримав і помічник Дубінського, який працює директором ГО «Медіаоборона». За даними YouControl, йдеться про Дмитра Оберемчука, який є уповноваженою особою організації.

Нагадаємо, 1 листопада 2023 року у помешканні Олександра Дубінського відбулися обшуки за підозрою у переправлянні людини через державний кордон. Правоохоронці з’ясували, що Дубінський також співпрацював із російськими спецслужбами, від яких отримав позивний «Буратіно».

За даними слідства, Дубінський входив до складу злочинної організації, яку сформувало ГУ Генштабу ЗС Росії. Росія фінансувала підривну діяльність Дубінського, який публікував фейки про українську владу – нардеп отримав понад 10 млн доларів США. Йому повідомили про підозру у державній зраді – Олександру Дубінському загрожує довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває у СІЗО.