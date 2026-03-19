Сирна паска в шоколадному корпусі – це сучасний великодній десерт без випікання, який поєднує ніжну сирну текстуру та хрумку шоколадну оболонку. Рецепт від anny.cooking.
Інгредієнти
|Заморожена полуниця
|150 г
|Кукурудзяний крохмаль
|5 г
|Цукор
|15 г
|Молочний шоколад
|160 г
|Сир кисломолочний
|500 г
|Цукрова пудра
|150 г
|Сметана 15%
|40 г
|Желатин
|5 г
|Вода
|50 мл
|Ваніль
|1 г
|Кокосова стружка
|40 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте ягоди, крохмаль і цукор в сотейнику. Прогрійте на середньому вогні, постійно помішуйте, доки маса загусне. Зніміть з вогню і повністю охолодіть
Крок 2
Розтопіть шоколад на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. Охолоджену силіконову форму злегка підморозьте в морозилці. Вилийте половину шоколаду, розподіліть по стінках і поставте у холодильник на 10-15 хвилин. Повторіть процедуру знову, що корпус був щільним.
Крок 3
Залийте желати холодною водою і залиште на 5-10 хвилин для набухання. Сир, цукрову пудру, ваніль і масло перебийте блендером до гладкої маси. Додайте сметану та перемішайте. Розтоплений желатин влийте у масу і швидко перемішайте, потім додайте кокосову стружку.
Крок 4
У шоколадний корпус викладіть частину сирної маси, зверху ягідний шар, потім знову сирну масу. Розрівняйте поверхню і поставте у холодильник щонайменше на 4 години.
Крок 5
Перед вийманням поставте паску в морозилку на годину, а потім обережно дістаньте її з форми, прикрасьте полуницею і подавайте охолодженою.