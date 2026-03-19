Сирна паска в шоколадному корпусі – це сучасний великодній десерт без випікання, який поєднує ніжну сирну текстуру та хрумку шоколадну оболонку. Рецепт від anny.cooking.

Інгредієнти

Заморожена полуниця 150 г Кукурудзяний крохмаль 5 г Цукор 15 г Молочний шоколад 160 г Сир кисломолочний 500 г Цукрова пудра 150 г Сметана 15% 40 г Желатин 5 г Вода 50 мл Ваніль 1 г Кокосова стружка 40 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Змішайте ягоди, крохмаль і цукор в сотейнику. Прогрійте на середньому вогні, постійно помішуйте, доки маса загусне. Зніміть з вогню і повністю охолодіть

Крок 2 Розтопіть шоколад на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. Охолоджену силіконову форму злегка підморозьте в морозилці. Вилийте половину шоколаду, розподіліть по стінках і поставте у холодильник на 10-15 хвилин. Повторіть процедуру знову, що корпус був щільним.

Крок 3 Залийте желати холодною водою і залиште на 5-10 хвилин для набухання. Сир, цукрову пудру, ваніль і масло перебийте блендером до гладкої маси. Додайте сметану та перемішайте. Розтоплений желатин влийте у масу і швидко перемішайте, потім додайте кокосову стружку.

Крок 4 У шоколадний корпус викладіть частину сирної маси, зверху ягідний шар, потім знову сирну масу. Розрівняйте поверхню і поставте у холодильник щонайменше на 4 години.