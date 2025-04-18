Шукаєте паску, яка вдасться з першого разу і не забере цілий день на приготування, тоді цей рецепт чудово підійде. Він простий, швидкий і не потребує довгого вистоювання тіста чи особливих кулінарних навичок. Паска виходить ніжною, ароматною і неймовірно смачною.

Інгредієнти:

молоко – 500 мл;

свіжі дріжджі – 50 г;

борошно – 1,3 кг;

яйця – 6 шт.;

масло – 200 г;

цукор – 300 г;

родзинки – 300 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Злегка підігрійте молоко до теплого стану й розчиніть у ньому дріжджі. Додайте пів кілограма просіяного борошна, ретельно перемішайте масу до однорідності. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці, щоб воно підійшло. Опара має збільшитися в об’ємі приблизно вдвічі, пише «Майстерня ідей».

Окремо відділіть білки від жовтків. Жовтки добре збийте з цукром та ванільним цукром до світлої пишної маси. Білки збийте з дрібкою солі до густої стійкої піни.

Коли опара підросла, додайте до неї збиті жовтки, перемішайте. Потім покладіть м’яке вершкове масло й знову вимішайте. В кінці акуратно введіть білкову піну, перемішуючи рухами знизу вгору, щоб зберегти легкість.

Поступово всипайте просіяне борошно – до того моменту, поки тісто не стане м’яким, трохи липким і почне відставати від рук. Воно має залишитися доволі ніжним і не забитим. Дайте йому час на підйом у теплому місці.

Коли тісто добре піднялося, додайте сухофрукти або цукати, вимісіть і знову дайте підійти.

Після цього викладіть тісто на стіл, розділіть його ножем на частини. Кожен шматочок акуратно сформуйте в кульку, обережно покладіть у форму для випікання. Форми поставте на деко, накрийте легким рушником або серветкою й залиште на 10-15 хвилин.

Випікання починайте з 100°C у духовці, тримайте паски 10 хвилин. Потім збільшіть температуру до 180-190°C і випікайте до готовності: маленькі паски – приблизно 25 хвилин, більші – 35-40 хвилин.

Коли паски готові, дістаньте їх з духовки, дайте трохи охолонути, а потім обережно витягніть з форм.