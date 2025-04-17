Маківник – це вдале поєднання традицій і сучасного підходу до святкової випічки. Він готується швидко, є бюджетним і чудово зберігається кілька днів. М’яке тісто на молоці та олії доповнює ароматне лимонне просочення й сметанна помадка. Такий маківник стане смачною прикрасою великоднього столу.

Інгредієнти – на форму 25×35 см, розрахунок склянками об’ємом 250 мл.

Інгредієнти:

для тіста:

яйця курячі – 3 шт.;

3 шт.; молоко – 1/2 скл.;

1/2 скл.; олія – 1 /2 г;

/2 г; мак – 1 скл.;

1 скл.; манка – 1 скл.;

1 скл.; борошно пшеничне – 1 скл.;

1 скл.; цукор – 1 скл.;

1 скл.; розпушувач – 10 г;

сироп:

цукор – 1/2 скл.;

1/2 скл.; вода – 1 скл.;

для помадки:

сметана 15% – 200 г;

200 г; цукрова пудра – 1 ч. л.;

1 ч. л.; цукор ванільний – 8 г;

додатково:

волоські горіхи за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку яйця збивають із цукром до світлої пишної маси. До суміші додають молоко, олію, мак у натуральному вигляді та манку – усе ретельно перемішується до однорідності. Потім вводять борошно з розпушувачем, замішуючи тісто консистенції густої сметани, пише Shuba.

Тісто виливають у застелену пергаментом форму (розміром 25×35 см) і випікають при температурі 180 °C приблизно 35-40 хвилин. Щоб пиріг добре просочився, у ньому роблять проколи шпажкою.

Для сиропу змішують воду з цукром і проварюють кілька хвилин після закипання, а потім щедро заливають ним маківник. Зверху пиріг покривають глазур’ю зі сметани, цукрової пудри та ванільного цукру.

Завершальним штрихом можуть бути подрібнені волоські горіхи або цукати. Готову випічку рекомендують охолодити в холодильнику протягом кількох годин для кращого смаку та текстури.