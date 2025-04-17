Великодній маківник. Рецепт дня0
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Маківник – це вдале поєднання традицій і сучасного підходу до святкової випічки. Він готується швидко, є бюджетним і чудово зберігається кілька днів. М’яке тісто на молоці та олії доповнює ароматне лимонне просочення й сметанна помадка. Такий маківник стане смачною прикрасою великоднього столу.
Інгредієнти – на форму 25×35 см, розрахунок склянками об’ємом 250 мл.
Інгредієнти:
для тіста:
- 3 шт.;
- 1/2 скл.;
- /2 г;
- 1 скл.;
- 1 скл.;
- 1 скл.;
- 1 скл.;
- 10 г;
сироп:
- 1/2 скл.;
- 1 скл.;
для помадки:
- 200 г;
- 1 ч. л.;
- 8 г;
додатково:
- за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку яйця збивають із цукром до світлої пишної маси. До суміші додають молоко, олію, мак у натуральному вигляді та манку – усе ретельно перемішується до однорідності. Потім вводять борошно з розпушувачем, замішуючи тісто консистенції густої сметани, пише Shuba.
Тісто виливають у застелену пергаментом форму (розміром 25×35 см) і випікають при температурі 180 °C приблизно 35-40 хвилин. Щоб пиріг добре просочився, у ньому роблять проколи шпажкою.
Для сиропу змішують воду з цукром і проварюють кілька хвилин після закипання, а потім щедро заливають ним маківник. Зверху пиріг покривають глазур’ю зі сметани, цукрової пудри та ванільного цукру.
Завершальним штрихом можуть бути подрібнені волоські горіхи або цукати. Готову випічку рекомендують охолодити в холодильнику протягом кількох годин для кращого смаку та текстури.