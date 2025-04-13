Сирний торт з бананами без випічки – це смачний і простий у приготуванні десерт, який точно потішить і дорослих, і дітей. Його ніжна текстура, яскравий смак та ефектний вигляд у розрізі роблять його ідеальним вибором для будь-якого свята або домашнього чаювання. Для приготування потрібні лише доступні інгредієнти й мінімум зусиль.

Інгредієнти:

печиво – 300 г;

шоколад – 100 г;

масло – 150 г;

сир – 600 г;

сметана – 400 мл;

цукор – 1-1,5 склянки;

желатин – 35 г;

вода – 100 мл;

банани – 4-5 шт.;

желе – 1 пакетик.

Спосіб приготування:

Спочатку подрібніть печиво до стану дрібної крихти. Це легко зробити за допомогою блендера, кухонного комбайна або навіть м’ясорубки. Шоколад натріть на дрібній тертці й змішайте з печивом. Додайте розтоплене масло і добре все перемішайте до однорідної маси, пише Smakota.info.

Половину цієї суміші викладіть у роз’ємну форму, щільно утрамбуйте руками та поставте в холодильник приблизно на 20-25 хвилин. Із решти маси сформуйте брусочки завтовшки приблизно як банани та теж покладіть у холодильник, щоб застигли.

Желатин підготуйте згідно з інструкцією на упаковці – розчиніть його в гарячій воді, ретельно перемішайте до повного розчинення.

У чашу блендера покладіть кисломолочний сир, сметану кімнатної температури та цукор. Збийте до однорідної кремової текстури. Додайте теплий желатин і збивайте ще кілька хвилин, поки маса не стане гладкою й повністю з’єднаною.

Очистьте банани. Дістаньте основу і брусочки з холодильника. На охолоджений корж налийте тонкий шар сирної маси, викладіть банани та брусочки у довільному порядку. Залийте все рештою крему та знову поставте в холодильник до повного застигання.

Коли торт охолоне, наріжте ще кілька бананів кружельцями і викладіть візерунок зверху. Приготуйте желе за інструкцією та обережно залийте фруктовий шар. Поверніть торт у холодильник ще на годину.

Коли желе застигне, зніміть бортики форми, перекладіть торт на тарілку і подавайте.