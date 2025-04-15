Шоколадно-апельсинова паска – це сучасний погляд на традиційний великодній смаколик. Поєднання насиченого шоколаду та свіжих цитрусових нот створює справжню гармонію смаку. Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто хоче здивувати близьких чимось особливим: буде не лише красиво, а й дуже атмосферно.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 1 кг;

1 кг; молоко – 400 мл;

400 мл; дріжджі пресовані – 50 г;

50 г; цукор – 250 г;

250 г; яйця курячі – 3 шт.;

3 шт.; цукор ванільний – 20 г;

20 г; масло вершкове – 200 г;

200 г; шоколад – 2 00 г;

00 г; апельсин – 1 шт.;

1 шт.; родзинки – 150 г;

150 г; волоські горіхи – 40 г.

Спосіб приготування:

У трохи підігрітому молоці розчиніть дріжджі разом із ложкою цукру та невеликою кількістю борошна, маса повинна вийти однорідною. Залиште її в теплому місці приблизно на пів години, щоб активувався процес бродіння, пише Shuba.

Тим часом підготуйте апельсин: добре вимийте, натріть цедру, а з м’якоті видавіть сік. Яйця збийте з цукром до легкої піни, додайте апельсинову цедру, сік і ванільний цукор, суміш повинна стати ароматною й ніжною.

Коли опара буде готова, об’єднайте її з яєчно-апельсиновою сумішшю, влийте розтоплене масло, додайте попередньо промиті родзинки й подрібнені горіхи. Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто. Розтоплений шоколад додайте в кінці, він гарно з’єднається з тістом, надаючи йому насиченого смаку. Накрийте рушником і залиште підходити на годину.

Після того, як тісто підросло, обімніть його і розкладіть у форми, заповнюючи їх на дві третини. Дайте ще трохи часу, приблизно пів години, щоб тісто знову піднялося.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 40-50 хвилин до рум’яної скоринки. Готовність перевірте дерев’яною паличкою, вона має виходити сухою. Охолоджені паски прикрасьте на свій смак.