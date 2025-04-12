Святковий стіл на Великдень важко уявити без паски, і чудово, що існує безліч її варіацій на будь-який смак та настрій. Якщо ви не на «ти» з дріжджовим тістом, не засмучуйтесь: сирна паска – чудова альтернатива, яку легко приготувати без випікання. Вона ніжна, вершкова, ароматна і виглядає по-справжньому святково.

Інгредієнти:

кисломолочний сир 9% – 700 г;

вершки не менше 33% жирності – 350 мл;

жовтки – 5 шт.;

цукор – 150 г;

ванільний цукор – 10 г;

вершкове масло 85,2% – 100 г;

лимон (цедра) – 1 шт.;

смажений мигдаль – 50-75 г;

дрібка солі .

Спосіб приготування:

Щоб почати приготування, завчасно дістаньте масло з холодильника – йому потрібно трохи часу, аби стати м’яким і зручним для змішування. Сир, основа цієї паски, має бути ніжним і гладким, тому подбайте про консистенцію: перетріть його через сито або ретельно подрібніть блендером, аби вийшла справжня кремова текстура, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Окремо з’єднайте жовтки з цукром, додайте трохи ванільного цукру й дрібку солі. Усе добре розітріть до світлої, повітряної маси. Якщо полюбляєте солодші десерти, саме на цьому етапі можна трохи підсолодити за власним смаком.

Вершки злегка підігрійте на малому вогні, не кип’ятіть, а лише доведіть до появи пари. З’єднайте їх із жовтковою масою, гарно перемішайте і поверніть суміш у сотейник. Продовжуйте нагрівати на повільному вогні, постійно помішуючи, поки маса не стане трохи густішою як рідка сметана.

Отриману заварну основу додайте до підготовленого сиру разом із м’яким вершковим маслом. Усе гарно вимішайте до однорідності. На цьому етапі можна додати трохи цедри лимона або апельсина, вона подарує пасці витончений аромат і святкову нотку.

Окремо збийте вершки до пишної, стійкої піни. Працюйте акуратно й у чистій сухій мисці, тоді вершки вийдуть ніжними та повітряними. Обережно введіть їх у сирну масу, повільно, лопаткою, щоб зберегти легкість текстури.

Щоб зробити паску цікавішою, додайте трохи подрібнених горіхів. Можна використати обсмажений мигдаль, ті, які вам до смаку або ж замінити на родзинки, курагу чи цукати.

Форму застеліть марлею у кілька шарів, викладіть в неї сирну масу, трохи ущільніть і загорніть. Зверху поставте щось важке, це допоможе надати форму та позбутися зайвої вологи. Поставте у холодильник щонайменше на 6 годин, а краще на ніч.