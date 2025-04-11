Шинка – один із головних смаків Великоднього столу. Простий у домашньому приготуванні, ароматний і ніжний м’ясний делікатес припаде до смаку всій родині.

Інгредієнти:

балик свинячий – 1,5 кг;

сіль – 1 ст. л.;

вода – 1 л;

чорний перець – 5 горошинок;

горошинок; моцарела – 100 г;

часник – 5-6 зубчиків;

червоний перець – 1/2 ч. л.;

томатна паста – 2-3 ст. л.;

ст. л.; цільнозернова гірчиця – ½ ч. л.;

паприка – ½ ч. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

М’ясо ретельно промийте під холодною водою, а потім зробіть проколи по всьому периметру за допомогою чогось гострого – ножа або шпажки, пише Сookpad.

У каструлі закип’ятіть воду, додайте сіль і кілька горошин чорного перцю. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню й дайте повністю охолонути. В миску покладіть підготовлене м’ясо, залийте охолодженим маринадом і поставте в холодильник на 5 годин. Після маринування дістаньте м’ясо з рідини й обсушіть паперовим рушником.

У окремій мисці змішайте томатну пасту, гірчицю, паприку та рослинну олію. Добре перемішайте до однорідності.

Сир моцарелу наріжте тонкими скибочками.

Часник очистьте та видавіть через прес.

У м’ясі зробіть надріз посередині – не до кінця, а створивши «кишеню», як показано у відео. Всередину намажте часник, потім щільно нафаршируйте сиром. Загорніть м’ясо у фольгу щільно й герметично.

Запікайте шинку у духовці при температурі 200 °C протягом 1 години 15 хвилин.

Поки м’ясо готується, приготуйте соус для змащування. Для цього знову змішайте томатну пасту, гірчицю, трохи олії та паприку до однорідної маси.

Після першого етапу запікання розгорніть фольгу, змастіть м’ясо зверху соусом і поставте назад у духовку ще на 20 хвилин до рум’яної скоринки.

Готову шинку дістаньте з духовки, дайте охолонути до кімнатної температури, перекладіть у ємність і поставте в холодильник до повного охолодження.