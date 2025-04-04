За рік ціни на продукти в Україні зросли в середньому на 30%

У квітні 2025 року спекти 3-4 паски вагою 500-600 грамів за класичним рецептом коштуватиме 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж було в 2024 рік. Про індекс паски, борщу, а також коливання на основні продукти харчування в Україні ZAXID.NET повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Ціна великоднього кошика

Вплив на собівартість паски має подорожчання таких продуктів у порівнянні з квітнем 2024 року:

вершкове масло – подорожчало на 71% (до 121 грн за 200 грам);

(до 121 грн за 200 грам); молоко – додало 31% (30 грн за 500 грам);

(30 грн за 500 грам); яйця – на 61% дорожче (58 грн за 8 штук);

дорожче (58 грн за 8 штук); борошно – на 14% дорожче;

дорожче; цукор – на 13%.

Індекс паски 2025 (інфографіка УКАБ)

Ціна великоднього кошика в 2025 році залежить від його наповнення. Бюджетний варіант кошика, до якого входять паска, крашанки, сіль, хрін і свічка, коштує в середньому 426 грн – це на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо додати сир, ковбасу та гірчицю, то ціна становитиме 847 грн – на 23% більше 2024 року. Кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошик до 1185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік.

Очікується, що впродовж наступних двох тижнів ціни на ключові великодні продукти залишатимуться або на поточному рівні, або незначно зростуть.

«Хоч споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята й ціни значно знижуватися не будуть. Також на вартість впливає інфляція та сезонне зростання цін. Тож впродовж майже двох тижнів, що залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5-7%», – прокоментував аналітик УКАБ Максим Гопка.

Яйця мають подешевшати вже у травні і одразу на 25%. На це вплине поява на ринку домашніх яєць, вважають в УКАБ.

Індекс борщу

Приготування борщу, за підрахунками УКАБ, за рік подорожчало на 28% – зварити трилітрову каструлю в квітні 2025 року коштуватиме 187 грн.

В першу чергу це пов’язано з кількаразовим зростанням цін на основні овочі борщового набору – буряк, моркву і капусту. У квітні овочі в Україні коштують в середньому:

ріпчаста цибуля – 16,4 грн/кг (+1% за рік);

картопля – 35 грн/кг (+40%);

морква – 43,8 грн/кг (+282%);

– 43,8 грн/кг (+282%); помідори – 126 грн/кг (+25%);

буряк – 29,3 грн/кг (+69%);

– 29,3 грн/кг (+69%); капуста – 51,2 грн/кг (+262%);

– 51,2 грн/кг (+262%); часник – 174 грн/кг (-5%);

огірки – 115 грн/кг (+12%).

Водночас в місячному вимірі – від лютого до кінця березня – ціни на картоплю, огірки і помідори незначно знизилися. Це пов’язано зі збільшенням імпорту. Основними імпортерами картоплі Україну є Польща, Литва і Єгипет.

Також за рік на 32% – до 74,9 грн/850 мл – подорожчала соняшникова олія, проте в останні тижня вона подешевшала на 2% і має тенденцію до зниження.

Ціни на молочні продукти

За рік молочні продукти подорожчали, в середньому, на третину. Найбільше – на 69% – зросла ціна на вершкове масло, що сьогодні становить 121 грн за пачку.

Ціни на інші молочні продукти в річному виросли зросли так:

молоко 2,6% – на 29% (54,8 грн/900 мл);

вершки 10% – на 29% (33,4 грн/200 г);

кефір 2,5% – на 29% (60,8 грн/950 мл);

сметана 15% – на 32% (54 грн/350 г);

сир голландський – на 21% (595 грн/кг).

Виробники молока відзначають зниження закупівельної ціни сировини на переробних підприємствах. Надлишки молока-сировини тиснуть на ціни молочних продуктів, що сприятиме їх поступовому зменшенню, однак ще залишається стримуючий фактор – збільшення експортних поставок молочної продукції за останній місяць. Крім цього, на внутрішньому ринку попит на молоко та молочні продукти залишається високим, що не дає ціні сильно знижуватися.

М’ясо ще тримається

У порівнянні з овочами і молочними продуктами, м’ясо та м’ясні вироби за рік подорожчали не так сильно. На початку квітня ціни такі:

куряче стегно – 125 грн/кг (+19%);

куряче філе – 191 грн/кг (+22%);

куряча тушка – 88,4 грн/кг (+9%);

яловичий гуляш – 303 грн/кг (+9%);

свинячий ошийок – 275 грн/кг (+20%);

сало – 239 грн/кг (+1%);

лікарська ковбаса – 351 грн/кг (+3%).

Ціни на м’ясо, вважають в УКАБ, залежатимуть передусім від попиту на нього.

Моніторинг цін на продукти УКАБ провів на основі даних мереж Zakaz.ua, Novus, METRO, АТБ, Ринок «Столичний» , Ринок «Шувар» та галузевих видань.