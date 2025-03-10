Як змінились ціни на базові продукти в українських супермаркетах за останній рік та куди найдешевше ходити на закупи? Маємо відповідь. На початку ZAXID.NET проводить масштабне щорічне дослідження, порівнюючи ціни на базові продукти в найпопулярніших торгових мережах Львова.

Загалом дослідження проводиться уже десятий раз, але із 2023 року ми суттєво розширили продуктову корзину. Зараз до неї входить 24 базові продукти, серед яких овочі та фрукти (картопля, цибуля, морква, банани), гречка, рис, макарони, борошно, олія, цукор, куряче філе, молочка (масло, молоко, сметана), вода, сік, чай, кава та інше (весь перелік зазначений наприкінці матеріалу). Перевірку проводили у восьми мережах супермаркетів, перевіривши загалом 20 магазинів.

Порівняно із 2024 роком трійка лідерів залишилась незмінною. На першому місті мережа «АТБ» із загальною вартістю продуктової корзини 1542 грн, на другому місті «Рукавичка» (1553 грн), а закриває трійку «Ашан» (1623 грн). Своїй першості «АТБ», зокрема, завдячує великій кількості товарів власних брендів (у мережі можна придбати крупи, цукор здебільшого тільки власних торгових марок).

На четвертому місці цьогоріч мережа «Близенько» (1634 грн), яка покращила свою позицію у рейтингу, а мережа «Метро» (1666 грн) навпаки опустилась на одну сходинку, ставши п’ятою. Варто додати, що «Метро» – це мережа оптових магазинів і вигода для покупців є при покупці від 2 чи 3 товарів.

На шостому місці цьогоріч мережа «Сільпо» (1681 грн), на сьомому – «Арсен» (1704 грн), а останнє займає мережа магазинів Spar (1718 грн). Різниця між найдорожчим та найдешевшим супермаркетом становить 176 грн. Найчастіше, різниця спостерігалась у вартості курячого філе, соку, молока, масла та сардин. До прикладу, вартість курячого філе становила від 161,9 грн до 226,6 грн – тут перевагу мали великі торгові мережі, які мають власні м’ясні відділи. Значною була різниця у вартості соку (Galicia яблучний, 1 л): його можна придбати у більшості мереж до 73 грн, однак у «Арсені» та Spar вартість становить від 91 грн до майже 102 грн. У мережі Spar цьогоріч виявились найдорожчі банани – понад 80 грн, при цьому у інших супермаркетах вартість не перевищує 70 грн, а у «Метро» сягає лише 60 грн.

Результати попередніх років можна подивитись тут: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024. У 2022 році ми не проводили дослідження, оскільки почалась повномасштабна війна.

До складу продуктової корзини увійшли: батон «Сихівський», вода сильногазована «Моршинська», 1,5 л; сік Galicia яблучний, 1 л; молоко «Молокія» 2.5%, 900г; масло «Молокія» 73%; сметана «Молокія» 20%; олія соняшникова «Олейна традиційна», 850 мл; кава Jacobs Kronung Classic, 200 г; чай «Ахмад Граф Грей» чорний, 100г; печиво «Марія Класична», «Ярич»; цукерки «Зоряне сяйво», 100г; цукор «Діамант», 1 кг; борошно «Богумила», 2 кг; гречка та рис «Хуторок» (якщо товару не було в наявності, ми замінювали на продукцію власних торгових марок чи альтернативу у цьому ж ціновому діапазоні); макарони «La pasta» спагетті, 400г; яйця «Ясенсвіт» (якщо товару не було в наявності ми використовували власні бренди чи «Квочку»), 10 шт. ; картопля, 1 кг; морква, 1 кг; цибуля, 1 кг; банани, 1 кг; куряче філе, 1 кг; сардини «Аквамарин» натурнальні з додаванням олії; сосиски «М'ясна Гільдія» з вершками і філе індички. Якщо у магазинах не було товару вказаних торгових марок, ми використовували альтернативу у схожому ціновому діапазоні. До прикладу, у «АТБ» не було сосисок «М'ясна Гільдія» з вершками і філе індички, вартість яких становить близько 99 грн у більшості мереж, тому ми використали альтернативу – сосиски «Добров» молочні вартістю 100,5 грн.

Якщо на товарах були акційні цінники, то ми використовували повну вартість. Якщо товарів не було в наявності, то ми використовували альтернативу у цьому ж ціновому діапазоні. Цьогоріч жодному з чотирьох магазині мережі «АТБ», а також на сайті, ми не змогли знайти каву Jacobs Kronung Classic у фасуванні 200 г. Оскільки це доволі специфічний товар, який важко замінити (зокрема, через сорт кави, обсмажку, помел, вагу пакування і тд.), у рейтингу ми врахували середню вартість цієї кави, зважаючи на ціни у інших мережах. Також у мережі Spar не було в наявності курячого філе, тому ми використали середню вартість товару.

Під час дослідження 2025 ми порівнювали ціни протягом 28 лютого – 2 березня у таких супермаркетах: «Ашан» на вул. Володимира Великого, 58 та пр. В'ячеслава Чорновола, 16і; «АТБ» на вул. Шпитальна, 11, вул. Героїв УПА, 73, вул. Бойчука, 38, вул. Володимира Великого, 113; «Метро» на вул. Дж. Вашингтона, 8; «Сільпо» у ТРЦ Forum Lviv, вул. Кульпарківська, 93, вул. Володимира Великого, 26а; «Рукавичка» на вул. Луганська, 6, вул. Євгена Коновальця, 97, у ТЦ Magnus; «Близенько» на вул. Івана Франка, 35, вул. Грушевського , 7/9, вул. Княгині Ольги, 100к; Spar на вул. Кульпарківській, 64а та на вул. Угорська, 14е; «Арсен» на площі Міцкевича, 5 та на вул. Зеленій, 147.