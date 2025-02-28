Індекс споживчих цін у Львівській області у грудні 2024 року відносно грудня 2023 року становив 111,8%. Це означає, що вартість непромислових товарів та послуг в області за рік зросла в середньому на 11,8%. За останні п’ять років споживчі ціни на Львівщині підвищилися на 61,5% або ж у 1,6 раза. Про це йдеться у звіті Головного управління статистики у Львівській області.

Індекс споживчих цін – це показник, який відображає середню зміну цін на товари та послуги, які купують домогосподарства для власного споживання. Це своєрідний маркер, який показує, як швидко дорожчає життя.

Як йдеться у звіті, Львівщина з-поміж регіонів України за індексом споживчих цін у 2024 році посіла 11–12 місце (у 2023 році – 10 місце). Найбільше зростання у грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року спостерігалося у Кіровоградській області (на 13,8%) та місті Києві (на 13,5%). Найменший приріст цін зафіксовано у Запорізькій області (10,7%).

На Львівщині торік найстрімкіше дорожчали харчі, алкогольні та безалкогольні напої, комунальні послуги, транспорт, зв’язок, тютюнові вироби, послуги готелів та ресторанів, а також медицина. Натомість знизилася вартість предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла, товарів і послуг у галузі відпочинку і культури.

«Порівняно з груднем 2020 року у грудні 2024 року споживчі ціни у Львівській області підвищилися у 1,6 раза», – повідомляється у звіті.

За п’ять років найбільше зросли ціни на транспортні товари та послуги, на харчі та безалкогольні напої, у готельно-ресторанному бізнесі (у 1,8 раза), у галузях освіти, охорони здоров’я та на алкогольні напої, тютюнові вироби (у 1,6 раза), у житлово-комунальній сфері (у 1,5 раза).

Статистика цін на Львівщині за останні п'ять років

Нагадаємо, для розрахунку індексу споживчих цін статистика обирає кошик товарів і послуг, який найточніше відображає структуру споживання населення. Потім відстежуються зміни цін на ці товари та послуги протягом певного періоду. Індекс показує, на скільки відсотків змінилася вартість цього кошика порівняно з базовим періодом. Індекс споживчих цін – це середній показник. Ціни на окремі товари та послуги можуть змінюватися з різною швидкістю. Водночас він не враховує зміни якості товарів і послуг.