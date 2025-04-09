Великдень уже зовсім близько, і час подумати про приготування традиційної паски. Якщо ви ще у пошуках найкращого рецепту, ZAXID.NET зібрав для вас три смачні і перевірені варіанти, які точно задовольнять будь-які смаки.

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто хоче насолодитися традиційною паскою. Приготуйте несолодку паску за старовинним бабусиним рецептом, який передавався з покоління в покоління. А прикрасьте паски візерунками з прісного тіста та косами з дріжджового.

У гуцульському селі Космач паски випікають, як справжні твори мистецтва, а не просто страви. Ми вирішили спробувати відтворити один із таких рецептів, який знайшли на Youtube-каналі «Наші бесаги». Звісно, випікати в печі, як це робить авторка пані Параска, у міських умовах складно, тому ми трохи адаптували рецепт до сучасних умов і готові поділитися з вами інгредієнтами та покроковим описом, щоб ви могли приготувати ці смачні паски вдома.

Віденське тісто – це один із класичних видів дріжджового тіста, яке вирізняється своєю особливою легкістю та повітряною текстурою. Його секрет у багатошаровості: тісто складається з декількох шарів масла, що надає йому неповторну ніжність і м'якість. Завдяки цьому рецепту ви зможете приготувати паску, яка буде не тільки смачною, а й надзвичайно легкою, наче вона тане в роті.