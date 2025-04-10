Стійка глазур із маршмелоу – цікавий варіант для оздоблення паски, який набирає популярності напередодні Великодня. Така глазур добре тримається, має приємну текстуру, не липне і не обсипається з часом.

Інгредієнти:

маршмелоу – 200 г;

лимонний сік – 2 л.

Спосіб приготування:

Додайте у маршмелоу лимонний сік і поставте у мікрохвильову піч. Прогрійте масу тричі по 20 секунд, щоразу ретельно перемішуючи. Після кожного підігріву зефірки починають танути, а маса поступово стає однорідною. Важливо, щоб у ній не залишалося грудочок або шматочків – структура має бути гладкою, далиться автор Nom_nom950 у ТікТоці.

Невелику кількість маршмелоу зручно перемішувати ложкою, але якщо об’єм більший, краще використати блендер, це прискорить процес і зробить текстуру ідеально рівною. У результаті ви отримаєте густу, блискучу помадку, готову до нанесення.

Наносити глазур найзручніше, обережно зануривши верхівку паски в масу та злегка прокрутивши її. Глазур швидко застигає і не стікає, тому прикраси слід додавати відразу після нанесення.

Колір глазурі залежить від вибраного маршмелоу – білий, рожевий, блакитний чи салатовий. Якщо маса починає застигати під час декорування, її можна знову прогріти в мікрохвильовці (10 секунд), перемішати і продовжити нанесення.