Не кришиться та не липне: 11 порад для ідеальної глазурі на паску
Щоб паска виглядала яскравішою, можна додати до глазурі харчові барвники
Будь-яке приготування паски до Великодня завершується оформленням глазур’ю. ТСН розповідає, як зробити глазур ідеальною.
Як зробити глазур ідеальною: корисні поради
- Для глазурі краще використовувати цукрову пудру, а не цукор.
- Щоб глазур міцно трималась та не стікала, вона повинна мати консистенцію сметани.
- Якщо все ж вона вийшла занадто рідкою, можна її загустити, додавши 1 ст. л. цукрової пудри. Якщо навпаки, глазур здається занадто густою, можна додати до маси чайну ложку молока, або навіть води.
- Щоб глазур рівномірно лягла на поверхню паски, перед тим, як її нанести, обмажте верхню частину паски джемом. Тоді поверхня буде гладкою і блискучою.
- Глазур краще наносити шарами, тому спочатку нанесіть один шар, а після того, як він висохне, наступний.
- Для збиття білкової глазурі використовуйте охолоджені яйця та сухий міксер.
- Щоб прибрати бульбашки повітря з глазурі, просто перед покриттям пропустіть готову глазур через ситечко.
- Білкову глазур нанесіть на паску одразу після її приготування, але не на гарячу. Для нанесення глазурі потрібно почекати, поки паска охолоне.
- Наносити глазур на паску можна силіконовим пензликом. Можна занурити виріб у миску з глазур'ю. Можна полити паску зверху глазур'ю, попередньо поставивши її на решітку.
- Щоб паска виглядала яскравішою, можна додати до глазурі харчові барвники.
- Якщо глазур шоколадна, після її нанесення випічку потрібно поставити до холодильника для застигання глазурі.
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