Пожежі у зоні відчуження виникли через збиті російські дрони

Через російську атаку дронів у ніч на 14 травня у Чорнобильській зоні знову зайнялися пожежі. Попередню пожежу, яка тривала кілька днів, загасили 13 травня, повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Нові пожежі виникли через падіння російських безпілотників «Герань», який збила українська ППО. Дрони на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського заповідника.

За даними держагентства, до ліквідації пожеж залучили низку пожежних підрозділів, ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», ДСП «Екоцентр» та рятувальників. Гасіння загорянь ускладнює сильне задимлення, а також важкодоступна місцевість.

«Лише напередодні рятувальникам та працівникам підприємств сфери управління ДАЗВ вдалося приборкати масштабну пожежу, що тривала кілька днів, як територія Чорнобильської зони знову опинилася під ударом», – повідомили у пресслужбі агентства.

Там запевнили, що попри нову пожежу, радіаційний фон у Зоні відчуження не перевищує контрольні рівні.

Нагадаємо, попередня масштабна пожежа у Чорнобильській зоні виникла 8 травня. Вогонь стрімко поширився через сильний вітер та охопив 1100 га лісу.