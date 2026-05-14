Георгій Мазурашу відомий за кількістю ініційованих законопроєктів, які навіть не розглядаються

У четвер, 14 травня, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив про створення нового міжфракційного депутатського обʼєднання «Пошук Царства Божого і правди його». Головою обʼєднання став народний депутат з Чернівців Георгій Мазурашу, йдеться на записі трансляції з засідання парламенту.

Хто саме увійде до міжфракційного обʼєднання, Корнієнко не уточнив. Водночас він повідомив, що «Пошук Царства Божого і правди його» очолить 55-річний народний депутат з фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу.

«Царство Боже точно не завадить нам», – сказав Корнієнко.

На своїй сторінці у фейсбуці Георгій Мазурашу підтвердив, що став головою нового обʼєднання. У своєму дописі він заявив:

«...розуміючи, що без єдності з Богом подолати духовні, моральні, політичні, соціальні, економічні, екологічні, демографічні, захисту територіальної цілісності нашої Держави та інші виклики ми, як народ України, не зможемо, вирішено створити Міжфракційне об’єднання народних депутатів України “Пошук Царства Божого й правди Його” (Від Матвія 6:33). Щоби бути в єдності з Богом і встати з колін, ми маємо стати на коліна перед Богом», – написав Мазурашу.

У своєму пості нардеп згадав «волевиявлення Творця», Київську Русь, Галицько-Волинське князівство, козаччину, УНР, ЗУНР та Пересопницьке Євангеліє. Він заявив, що «усвідомлює відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями» та апелював до біблійних послань.

«Основною метою і завданням міжфракційного об’єднання народних депутатів України “Пошук Царства Божого й правди Його” (а перемога й розквіт України нам додасться) є розробка й впровадження Національної програми перемоги та розквіту України на засадах цивілізаційного вибору, який у 988 році, за правління державотворця, князя Київського Володимира Великого, здійснила Київська Русь, спадкоємцем якої є сучасна Україна, а саме: перемоги над смертю, що здійснив Ісус Христос, і народ України відзначає цю подію в День Державного Свята – Пасхи; перемоги над хворобами; перемоги над злиднями», – заявив Мазурашу.

Ініціатором створення депутатського обʼєднання виступив помічник нардепа Олександр Костюченко. За словами Мазурашу, обʼєднання «відкрите для всіх охочих» щодо внесення пропозицій.

Хто такий Георгій Мазурашу

Георгій Мазурашу народився на Буковині у селі Крупʼянське. До політичної карʼєри працював спортивним журналістом. У 2015 році безуспішно намагався пройти до Чернівецької обласної ради за списками партії «Самопоміч». У 2019 році його обрали народним депутатом від партії «Слуга Народу» у Чернівецькій області.

Мазурашу є одним із лідерів серед нардепів за кількістю зареєстрованих законопроєктів. Зокрема, у травні 2022 року Мазурашу разом із Мар’яною Безуглою та Олександром Федієнком були співавторами скандального законопроєкту №7351, який дозволив би військовим командирам застосовувати зброю проти підлеглих за невиконання наказів у бойових умовах. Законопроєкт викликав значний суспільний резонанс і сприймався як спроба легалізувати смертну кару, а згодом його відкликали.

У грудні 2020 року підтримав ініціативу проросійського нардепа Бужанського щодо скасування штрафів за відмову працівників надавати обслуговування українською мовою, а в 2022 році виступив проти вступу України в НАТО. Крім того, Мазурашу був одним з ініціаторів законопроєкту про кримінальне переслідування за критику влади у соцмережах. Також він пропонував карати позбавленням волі за фейкові профілі у соцмережах та штрафувати за «пропаганду гомосексуальності».

10 травня 2026 року Мазурашу опублікував пост у фейсбуці, в якому назвав військових ТЦК «помічниками рашистських агресорів в українській формі». Далі нардеп закликає не конфліктувати з військовими ТЦК, бо «ці особи, як правило, досить агресивні». За словами Мазурашу, військові, які здійснюють заходи оповіщення, «дуже ненавидять українців, особливо неспроможних служити/воювати». Свій допис він закінчив словами «Боже, Україну збережи… І дай розуму і мудрості українцям не шкодити самі собі, зокрема, ганебною “бусифікацією”».