В Києві виявили цех підпільного виробництва

У Києві правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю, який продавали під виглядом продукції відомих світових брендів. Про це повідомили 14 травня пресслужби Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Київської міської прокуратури.

За даними слідства, група мешканців Києва організувала нелегальний цех із повним циклом виготовлення спиртних напоїв. Контрафактний алкоголь виробляли на саморобному обладнанні, фасували у пластикові ємності та пакування типу «тетрапак», а згодом розливали у пляшки з етикетками популярних торгових марок.

Серед підробленої продукції були горілка Finlandia та Absolut, ром Bacardi, аперитив Aperol та інші напої. Обшуки провели у Києві та Чернігівській області – у місцях виробництва, зберігання контрафакту та в транспорті, який фігуранти справи використовували для перевезення продукції.

Під час слідчих дій було вилучено:

понад 45 тис. літрів спирту орієнтовною вартістю 4,7 млн грн;

майже 700 літрів готових алкогольних напоїв;

близько 8700 одиниць пакування з маркуванням відомих брендів.

Правоохоронці також вилучили обладнання для розливу, генератори, насоси, печатку підприємства, документацію, мобільні телефони та автомобілі.

Всю вилучену продукцію направили на експертизу. Наразі слідчі встановлюють усіх причетних до незаконного виробництва та збуту підакцизної продукції.

Досудове розслідування триває за статтями щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів із використанням підроблених акцизних марок, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

До слова, детективи БЕБ 13 травня викрили масштабне виробництво фальсифікованої кави відомого італійського бренду – Lazazza. Орієнтована вартість вилученого майна – 20 млн грн. Фігуранти цієї справи теж налагодили повний цикл виробництва – від обсмажки кави до фасування та реалізації через маркетплейси.

Раніше подібне підпільне виробництво алкоголю викрили у Львівській області. Низькоякісні напої теж видавали за продукцію відомих брендів. А у самому Львові на складах ліцензованого підприємства з виробництва алкоголю БЕБ вилучило 200 тис. пляшок контрафактної горілки вартістю понад 23 млн грн.