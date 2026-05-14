У Києві пошкоджено низку комерційних об'єктів

У Києві внаслідок масованої нічної атаки Росії пошкоджень зазнали не лише житлові будинки, а й низка комерційних об’єктів. Відомо про руйнування двох бізнес-центрів, двох ТЦ, апарт-готелю, пошкоджено й офіс українського виробника дронів.

Ці комерційні об’єкти розташовані в різних частинах міста. Наприклад, в Оболонському районі пошкодження зафіксовані у недобудованому житловому комплексі та бізнес-центрі класу А «Ріальто» площею майже 18 тис. м². Обидва об’єкти розташовані поблизу ТЕЦ.

У компаніях SAGA Development та BGV Group Management, які реалізують проєкт ЖК BOSTON Creative House, теж повідомили про незначні пошкодження. Уламки впали біля будмайданчика, вибухова хвиля вибила частину вікон та пошкодила пост охорони. За даними девелоперів, потерпілих немає, а будівництво триває за графіком. До складу комплексу входить апарт-готель Circle.

До слова, ЖК BOSTON Creative House не вперше зазнає пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу. Лише місяць тому, у ніч проти 16 квітня, російська ракета розірвалася поруч із будівельним майданчиком. Тоді через атаку постраждали шестеро будівельників, серйозних пошкоджень зазнав і сам об’єкт.

Також російський обстріл повністю знищив центральний офіс компанії-виробника меблів SanchoBAG. У соцмережах компанія повідомила, що цієї ночі у їх будівлю влучила ракета, виробництво повністю згоріло.

У Голосіївському районі уламки впали на будівлю бізнес-центру. За інформацією джерел LIGA.net, йдеться про БЦ «Глорія», хоча офіційно це поки не підтверджено. Також відомо про пошкодження ТРЦ «Харьок» біля станції метро «Харківська» – у будівлі пошкоджено фасад і вибито вікна, пише Українська рада торгових центрів.

Київський ТРЦ «Харьок» зазнав пошкоджень під час атаки Росії у ніч проти 14 травня / Фото з телеграм-каналів

Знищено офіс виробника дронів

Під час атаки було знищено й київський офіс виробника дронів Skyeton. У компанії заявили, що заздалегідь релокували виробничі потужності в інші регіони України та за кордон, оскільки очікували, що офіс може стати мішенню російських ударів.

«Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові і релокували виробничі потужності у різні частини нашої країни та за кордон», – повідомили в пресслужбі.

Постраждали два видавництва

Крім того, внаслідок обстрілу постраждали два видавництва – «Ще одну сторінку» і «Ранок». У видавництві «Ще одну сторінку» зазначили, що з книжками та працівниками все гаразд. На складі немає світла, тож попередили про можливу затримку відпправлень замовлень.

Тоді як у випадку видавництва «Ранок» йдеться про пошкоджену електропідстанцію на одному з логістичних центрів. Працівники не постраждали. Інтернет-магазин повідомив, що відновить свою роботу в п’ятницю.

Зауважимо, що у ніч проти 14 травня Росія випустила по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет різних типів – крилатих, балістичних та аеробалістичних. Основною ціллю атаки був Київ.

Загалом у столиці зафіксовано пошкодження на 20 локаціях у шести районах. Найбільше постраждав Дарницький район: там було зруйновано під’їзд панельної багатоповерхівки. Станом на 17:00 14 травня відомо про вісьмох загиблих та десятки постраждалих, 20 людей вважаються зниклими.