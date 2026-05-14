Посадовця викрили у червні 2024 року під час чергового зливу даних

Суд визнав винним у державній зраді колишнього керівника одного з відділів Хмельницької міської ради. Посадовець передавав ФСБ інформацію про місця проживання та пункти дислокації українських військових. За скоєне йому призначили 15 років позбавлення волі. Про це у четвер, 14 травня, повідомила пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у травні 2024 року підозрюваний, який поділяв проросійські погляди, почав співпрацювати зі співробітником ФСБ Росії. Використовуючи доступ до інформаційних баз, він передавав ворогу персональні дані військовослужбовців Управління СБУ та інших підрозділів Сил оборони України.

У прокуратурі повідомили, що посадовця затримали у червні 2024 року під час чергової передачі інформації через анонімні чати у месенджерах.

Правоохоронці офіційно не називають імені засудженого, однак, ймовірно, йдеться про Руслана Бітюкова – колишнього начальника відділу програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації Хмельницької міськради. Чоловік зовні схожий на фігуранта справи, а на своїй сторінці у фейсбуці вказував, що навчався у Московському державному технічному університеті імені Баумана, який згадувала СБУ після затримання підозрюваного.

Руслан Бітюков (фото з фейсбук-сторінки)

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.