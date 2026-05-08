У зоні відчуження в Київській області спалахнула масштабна пожежа

У зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа. Через сильний вітер полум’я стрімко поширюється територією та охоплює дедалі більше лісових масивів. Про це у п’ятницю, 8 травня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За інформацією рятувальників, орієнтовна площа займання вже перевищила 1100 га. У ДСНС зазначають, що ситуація залишається складною через суху погоду, сильні пориви вітру та мінну небезпеку в окремих районах зони відчуження. Через ризик вибухів на деяких ділянках рятувальники тимчасово не можуть проводити роботи з гасіння.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, спецтехніку та інші служби. Надзвичайники працюють у посиленому режимі, щоб локалізувати осередки вогню та не допустити його подальшого поширення.

Нагадаємо, у вівторок, 5 травня, поблизу села Воловець Мукачівського району виникла масштабна лісова пожежа. Майже 300 рятувальників та лісників із Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей намагалися ліквідувати вогонь. Та лише зранку 8 травня у ДСНС повідомили, що пожежу вдалося загасити.