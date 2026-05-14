За скоєне суд призначив жінці один рік іспитового строку

Залізничний районний суд Львова виніс вирок Інзі Труш, яка вдарила поліцейського ногою по гомілці. Конфлікт між жінкою та правоохоронцем стався під час заходів оповіщення. Суд призначив їй покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, але змінив покарання на 1 рік іспитового строку.

За матеріалами справи, інцидент стався 2 квітня 2026 року близько 13:20 на вул. Патона, 6 у Львові біля приміщення ритуальної агенції «Dolorem». Обвинувачена разом з двома синами та братом приїхали у ритуальну агенцію через смерть матері. Військовослужбовці та поліцейські намагалися перевірити військово-облікові документи у чоловіків, тоді між ними виник конфлікт, під час якого Інга Труш вдарила поліцейського ногою по гомілці. Внаслідок удару поліцейський отримав тілесні ушкодження у вигляді синця та поверхневого садна на лівій гомілці.

У суді обвинувачена повністю визнала свою вину та розповіла, що 2 квітня 2026 року була разом із синами та братом у похоронній агенції через смерть її мами. Коли вона була всередині бюро, почула крики з двору, після чого вибігла на вулицю та побачила, як поліцейські та працівники ТЦК заламують руки її синам. За її словами, вона вдарила поліцейського через те, що перебувала в стресовому стані.

Суддя Наталія Палюх визнала Інгу Труш винною в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Однак суд змінив ув’язнення на один рік іспитового строку. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, 2 квітня на вул. Патона у Львові від удару ножем у шию загинув 52-річний військовий Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олег Авдєєв, який проводив заходи оповіщення. Після поранення колеги самостійно доправили військового до поліклініки на вул. Виговського, однак медикам врятувати його не вдалося.

Нападника затримали за кілька годин, ним виявився інспектор Львівської митниці Андрій Труш. 3 квітня 2026 року Личаківський районний суд обрав запобіжний захід 34-річному інспектору Львівської митниці Андрієві Трушу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.