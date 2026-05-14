Йдеться про забудову котеджами 13 га лісу

Львівські прокурори через суд вимагають скасувати затверджені виконкомом Брюховицької селищної ради містобудівні умови та обмеження на забудову, а також виданий Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) дозвіл на виконання будівельних робіт на вул. Лікарській, 4 у Брюховичах. На ділянці площею 13 га планували збудувати котеджне містечко.

Як повідомили в четвер, 14 травня, у прокуратурі Львівщини, у 2025 році товариство-забудовник отримало дозвіл на початок будівельних робіт на ділянці комунальної власності площею понад 13 га у селищі Брюховичі. Йдеться про зведення комплексу відпочинкових корпусів сімейного типу та трансформаторної станції.

Згідно з генеральним планом Брюховичів, ця територія належить до озеленених територій загального користування і території закладів відпочинку, туризму, дачного будівництва.

«Відтак, ділянка має використовуватися за цільовим призначенням. Проведення робіт зі зведення котеджів призведе до незворотного знищення зелених зон, що суперечить генеральному плану та інтересам мешканців селища», – наголосили в прокуратурі.

Прокурори звернулися до суду з позовом про скасування раніше виданих селищною радою та ДІАМ дозволів.

Нагадаємо, раніше заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач повідомив, що Львівська міськрада не буде давати дозвіл на вирубку дерев на вул. Лікарській у Брюховичах, де планують збудувати котеджне містечко. ДІАМ видала дозвіл на зведення котеджного містечка на 45 будиночків і санаторій. Мешканці організовували протест і збір підписів, аби запобігти вирубці лісу під будівництво. Будівництво планує вести ТОВ «Оріон-Експорт», яке у 2025 році перереєстрували зі Львова у Київ.