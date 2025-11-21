Йдеться про понад 14 га лісу на вул. Лікарській у Львові

На 14 га лісу в Брюховичах збудують котеджне містечко на 45 будиночків і санаторій. Будівництво вестиме компанія із корпоративної групи «Інтергал-буд». Про це повідомляє NGL.media. Забудовник стверджує, що поки роботи не розпочаті, оскільки він досліджує можливість зведення на цій території санаторію.

Державна інспекція архітектури і містобудування (ДІАМ) дозволила ТОВ «Оріон-Експорт» почати будівельні роботи на вул. Лікарській, 4. Генеральним підрядником будівництва зазначено ТОВ «БК «Інтер-Білдінг». Обидві компанії, за даними аналітичної системи YouControl, мають стосунок до корпоративної групи «Інтергал-буд».

«На даний час будівництво не розпочате, жодні дії на земельних ділянках не проводяться. Замовником будівництва прийняте рішення щодо коригування проєктної документації, з метою її вдосконалення. Зокрема, проводяться маркетингові дослідження щодо попиту на послуги санаторно-відпочинкові послуги, з метою визначення лікувального профілю та специфіки майбутнього санаторію та прилеглих споруд, що (в свою чергу) може спричинити необхідність внесення змін в проєктну документацію», – йдеться у відповіді директорки «Оріон-Експорт» Тамари Кирилової на запит журналістів.

За генеральним планом Брюховичів, ділянка, де планують будувати котеджі, належить до озеленених територій загального користування і території закладів відпочинку, туризму, дачного будівництва.

ТОВ «Оріон-Експорт» у 2025 році перереєстрували зі Львова на Київ. Раніше його власниками були Оксана Кіндрат, ТОВ «Фірма Інтеграл», ТОВ «Рєнт Сервіс» і «Компанія з управління активами “Крістал ессет менеджмент”». Зараз засновниками вказаний той же «Крістал ессет менеджмент», а також фонд «Дінант» і «Стар білдінг». Останньому належить найбільша частка в статутному капіталі (79%) і його контролює кіпрська компанія «Інтергал груп лімітед».

Додамо, що за фактом передачі землі «Оріон-Експорт» Брюховицькою селищною радою поліція розслідує кримінальне провадження. У жовтні 2025 року Шевченківський районний суд Львова виправдав головного спеціаліста відділу державного контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру у Львівській області Миколу Притулу, який причетний до виділення 14,7 га лісу.