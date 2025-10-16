Забудовник отримав ділянку лісу під будівництво бази відпочинку

Шевченківський районний суд Львова виправдав головного спеціаліста відділу державного контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Миколу Притулу у справі про виділення 14,7 га лісу під будівництво бази відпочинку в Брюховичах. Посадовця звинувачували у службовій недбалості, однак суд визнав його невинуватим.

За матеріалами справи, у 2000-2003 роках Микола Притула, перебуваючи на посадах головного спеціаліста Львівського міського управління земельних ресурсів та начальника відділу приміських земель Львівського обласного управління земельних ресурсів, погодив вилучення земельної ділянки державного лісового фонду Брюховицького лісництва площею 14,7 га та віднесення її до земель запасу.

Зокрема, Микола Притула погодив лист забудовника ТзОВ «Оріон Експорт» щодо передачі в довгострокове користування (терміном на 25 років) 14,7 га на вул. Лікарській, 4 у Брюховичах для будівництва та обслуговування бази відпочинку, а земельну ділянку 1,15 га запропонував викупити у приватну власність.

З урахуванням погоджень посадовця, виконком та депутати Брюховицької селищної ради ухвалили відповідні рішення. ТзОВ «Оріон Експорт» викупило земельну ділянку площею 1,15 га на вул. Лікарській,4 для будівництва та обслуговування бази відпочинку за 142 тис. грн. У результаті, за даними слідства, було завдано значні збитки державі в особі ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр».

Микола Притула отримав звинувачення у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст.367 ККУ). У 2022 році обвинувальний акт скерували до суду.

У суді обвинувачений свою вину не визнав та від надання показань відмовився. Просив ухвалити виправдувальний вирок.

Суд вирішив, що Микола Притула не ухвалював одноосібні рішення, а слідство не довело, що його погодження на документах мали будь-який вплив на прийняття остаточного рішення виконкомом Брюховицької селищної ради.

У результаті суддя Павло Едер ухвалив виправдувальний вирок, за яким Миколу Притулу визнали невинуватим «у зв’язку із недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення».

Як повідомлялося, ТзОВ «Оріон Експорт» входить у групу компаній «Інтергал-Буд» львівського бізнесмена, колишнього нардепа Володимира Зубика. Багато років на згаданій території на вул. Лікарській, 4 в Брюховичах нічого не відбувалося, а під кінець каденції у 2020 році селищна рада видала містобудівні умови і обмеження на забудову. У 2021 році компанія заявила про намір вести будівництво та плани зрубати дерева на території близько 13 га.