Шевченківський районний суд Львова визнав винним у вчиненні п’яної ДТП працівника ГУ Держгеокадастру Львівщини Миколу Притулу. Йому призначили 17 тис. грн штрафу та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, працівник ГУ Держгеокадастру Львівської області Микола Притула 4 грудня 2023 року керував автомобілем Volkswagen Golf на вул. Мазепи у Львові. Водій був неуважний та, рухаючись заднім ходом, в’їхав у авто Nissan X-Trail, яке по інерції в’їхало у Chevrolet Aveo.

На місце викликали поліцію, яка виявила у водія Volkswagen Golf Миколи Притули ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, почервоніння шкіри обличчя, тремтіння пальців). Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння. Щодо водія склали адмінматеріали через вчинення ДТП та керування авто у нетверезому стані. Микола Притула прийшов на засідання суду та визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Петро Невойт, який призначив Миколі Притулі 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. На постанову ще може бути подана апеляція.