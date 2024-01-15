Суд визнав винним у нетверезому водінні айтівця Юрія Бахура, якого зупинили п’яним за кермом під час комендантської години. У суді чоловік не визнав своєї провини та заявив, що начебто за кермом була його дружина, яка після зупинки поліцією автомобіля у паніці помінялась із ним місцями. Суд вважає такі пояснення непереконливими та призначив Юрію Бахуру 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові Городоцького райсуду Львівщини, яку винесли у січні 2024 року, випадок трапився ще 10 липня 2023 року у Городку. За даними поліції, Юрій Бахур керував авто Volkswagen CC під час комендантської години (приблизно о 01:00) з ознаками алкогольного сп’яніння. Водій відмовився пройти перевірку у медзакладі та на місці зупинки.

У суді Юрій Бахур свою провину заперечив. Він заявив, що зупинка авто була незаконною, а також, що він начебто не керував автомобілем, а за кермом була його дружина. За словами Бахура, увечері 9 липня він з дружиною та друзями відпочивали у Львові та вживали спиртне. Чоловік заявляв, що того вечора авто керувала його дружина, яка після зупинки авто в паніці пересіла на заднє пасажирське сидіння.

За даними правоохоронців, причиною зупинки авто було порушення правил комендантської години. Інспектори поліції, які й зупинили це авто, розповіли суду, що після зупинки на місці водія перебував Юрій Бахур. Підійшовши до авто, поліцейські побачили, що він намагається пересісти на переднє пасажирське сидіння. Згодом він показував поліцейським посвідчення водія своєї дружини, а не власне, та заявляв, що вона була за кермом. При спілкуванні з поліцейськими дружина Юрія Бахура жодного разу не сказала, що це вона керувала авто. Юрій Бахур мав ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився пройти перевірку.

У постанові суду зазначено, що Юрій Бахур є ФОПом. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, основний вид його діяльності – це комп’ютерне програмування.

Справу розглянула суддя Ангеліна Малахова-Онуфер, яка дослідила усі матеріали та визнала Юрія Бахура винним у нетверезій їзді, призначивши йому 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на один рік. На постанову ще може бути подана апеляція.