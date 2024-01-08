Шевченківський районний суд Львова закрив справу щодо громадянина Німеччини Косе Ерсіна, якого зупинили нетверезим за кермом BMW 3 у Львові. Поліція не забезпечила іноземця перекладачем та не роз’яснила його права, відтак суд закрив справу про адмінправопорушення через відсутність в діях водія складу правопорушення.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці грудня 2023 року, вночі 1 травня громадянин Німеччини Косе Ерсін керував авто BMW 3 на вул. Липинського поблизу будинку №54б. У комендантську годину, приблизно о 00:20, водія зупинили поліцейські та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку на драгері, яка показала результат 0,33 проміле.

При розгляді справи у суді водій Косе Ерсін свою провину заперечив, його адвокат зазначив, що працівники поліції допустили порушення під час складення матеріалів. Зокрема, згідно з відео з нагрудних камер поліцейських, водію не було роз’яснено його прав, а також його не забезпечили перекладачем та не запропонували пройти огляд у медзакладі.

Поліцейські долучили до матеріалів справи результат перевірки на драгері – 0,33 проміле, однак на відео зафіксовано, що один з поліцейських англійською мовою озвучив результат – 0,22 проміле.

Справу розглянув суддя Наталя Луців-Шумська, яка дослідила усі матеріали справи та закрила справу про адмінправопорушення через відсутність в діях водія складу правопорушення.