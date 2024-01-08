Німець уник покарання за п’яну їзду у Львові через відсутність перекладача
Водій свою провину заперечив, його адвокат зазначив, що працівники поліції допустили порушення під час складення матеріалів
Шевченківський районний суд Львова закрив справу щодо громадянина Німеччини Косе Ерсіна, якого зупинили нетверезим за кермом BMW 3 у Львові. Поліція не забезпечила іноземця перекладачем та не роз’яснила його права, відтак суд закрив справу про адмінправопорушення через відсутність в діях водія складу правопорушення.
Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці грудня 2023 року, вночі 1 травня громадянин Німеччини Косе Ерсін керував авто BMW 3 на вул. Липинського поблизу будинку №54б. У комендантську годину, приблизно о 00:20, водія зупинили поліцейські та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку на драгері, яка показала результат 0,33 проміле.
При розгляді справи у суді водій Косе Ерсін свою провину заперечив, його адвокат зазначив, що працівники поліції допустили порушення під час складення матеріалів. Зокрема, згідно з відео з нагрудних камер поліцейських, водію не було роз’яснено його прав, а також його не забезпечили перекладачем та не запропонували пройти огляд у медзакладі.
Поліцейські долучили до матеріалів справи результат перевірки на драгері – 0,33 проміле, однак на відео зафіксовано, що один з поліцейських англійською мовою озвучив результат – 0,22 проміле.
Справу розглянув суддя Наталя Луців-Шумська, яка дослідила усі матеріали справи та закрила справу про адмінправопорушення через відсутність в діях водія складу правопорушення.