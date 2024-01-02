Жидачівський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні працівника Стрийського ТЦК та СП Василя Коваліва. Йому призначили 17 тис. грн штрафу та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці грудня 2023 року, працівник Стрийського ТЦК та СП Василь Ковалів під час комендантської години вночі 9 жовтня керував автомобілем у нетверезому стані. Водій ВАЗ 2109 не виконав вимогу поліцейських про зупинку, згодом поліцейські наздогнали авто та виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю). Василь Ковалів відмовився пройти перевірку на драгері та у медзакладі.

У суді обвинувачений свою провину не визнав та заявив, що за кермом був його товариш, а він лише сидів у автомобілі на заправці. Василь Ковалів також заявив, що не відмовлявся пройти огляд на стан сп’яніння та просив, щоб поліцейські надали йому адвоката, але вони цього не зробили.

Згідно з рапортом поліції, до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про п’яного водія. Під час патрулювання вони виявили вказане авто та намагались зупинити водія, однак він проігнорував вимогу про зупинку та втік. Вказане авто поліція виявила на АЗС і за кермом перебував Василь Ковалів, хоч і заперечував, що керував авто. Згідно з відео з місця події, Василь Ковалів заявляв, що він не відмовляється надати документи на авто і пройти огляд на стан сп’яніння, але зробить це лише за умови, якщо працівники поліції забезпечать йому адвоката.

За словами свідка, оператора АЗС, ввечері 8 жовтня та у ніч на 9 жовтня Василь Ковалів неодноразово приїздив на заправку з ознаками алкогольного сп’яніння.

Справу розглянув суддя Андрій Павлів, який критично поставився до аргументів Василя Коваліва та його захисника. На думку судді, твердження, що чоловік не керував автомобілем, спростовує відеозапис, на якому видно, що саме Ковалів сидить на водійському сидінні. Також Василь Ковалів не зміг назвати дані товариша, який, за його словами, керував цим автомобілем, та не подавав клопотань про його допит у суді.

Аргумент адвоката Василя Коваліва, що його клієнт не відмовлявся пройти перевірку на стан сп’яніння, суд вважає таким, що не відповідає реальній обстановці. Суддя зазначив, що поліцейські не зобов’язані забезпечувати водія адвокатом, також на відео видно, що поліцейський дав можливість Коваліву зателефонувати адвокату самотужки, але він цього не зробив.

Суддя Андрій Павлів визнав Василя Коваліва винним у нетверезій їзді та невиконанні вимог про зупинку, призначивши чоловікові 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. На постанову ще може бути подана апеляція.