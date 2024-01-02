Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні працівника фінансового управління Самбірської міськради Романа Демківа, який їздив п’яним за кермом Audi A6. Суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці грудня 2023 року, працівник фінансового управління Самбірської міськради Роман Демків 11 листопада керував автомобілем Audi A6 у нетверезому стані. Його зупинила поліція на вул. Торговій у Самборі, водію запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння у медзакладі, яка підтвердила, що водій був п’яним.

На водія склали протокол через керування авто у нетверезому стані. На розгляд справи у суді Роман Демків не прийшов. На думку суду, неявка чоловіка на судове засідання свідчить про його спробу ухилитись від відповідальності.

Справу розглянув суддя Ігор Пташинський, який дослідив усі матеріали справи та визнав Романа Демківа винним у вчиненні адмінправопорушення, призначивши йому 17 тис. грн штрафу з річною забороно керувати транспортними засобами. На постанову ще може бути подана апеляція.