На вул. Лікарській у Брюховичах росте ліс, хоча офіційно з 2000 року ця територія до лісової території не належить

Львівська поліція розслідує захоплення близько 14 гектарів лісу в центрі прильвівського селища Брюховичі. Ще на початку 2000-х фірма, пов'язана з бізнесменом Володимиром Зубиком, отримала від селищної ради землі лісу під будівництво відпочинкового комплексу. Багато років на цій території нічого не відбувалося, аж поки під кінець каденції у 2020-му селищна рада не видала містобудівні умови і обмеження на забудову цієї землі. Уже через рік забудовник повідомив управлінню екології Львівської міської ради про намір зрубати дерева і почати будівництво. У мерії таку ідею сприйняли негативно, зважаючи на кримінальне провадження у цій справі.

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач у понеділок, 15 листопада, нещодавно до управління екології звернулись представники компанії «Оріон-Експорт» з заявою про обстеження дерев на їхній території на вул. Лікарській, 4 у Брюховичах. Компанія заявила про намір вести будівництво на території і для цього планує зрубати дерева на території близько 13 гектарів.

«Забудовник не приховує: тут буде зводити комплекс відпочинкових корпусів, а отже, дерева зрубають. Коли представники управління екології виїхали на місце, були шоковані. І лише перша черга будівництва передбачає зрубати 500 таких дерев! На хвильку, у забудовника плани на понад 13 га», – повідомив Любомир Зубач.

Червоним кольором на кадастровій карті позначена територія, де планується будівництво відпочинкового комплексу

За інформацією Любомира Зубача, зараз поліція розслідує кримінальну справу через зловживання службовим становищем посадовців Брюховицької селищної ради під час виділення землі лісу приватній компанії. У матеріалах цієї справи вказано, що ще у 2000 році Брюховицька селищна рада вилучила 14,7 га території Львівського лісопаркового господарства і віднесла їх до земель запасу. Незабаром селищна рада передала територію колишнього лісу у користування ТзОВ «Оріон-Експорт» в оренду на 50 років під будівництво відпочинкового комплексу.

Уже наступного року виконком Брюховицької селищної ради ділить цю земельну ділянку на дві: 13,2 га та 1,5 га і видає державні акти на право користування (на більшу ділянку) і право власності (на меншу ділянку) компанії «Оріон-Експорт».

Протягом 16 років із ділянками колишнього лісу в Брюховичах нічого не відбувалося, і лише у квітні 2018 року Брюховицька селищна рада внесла зміни до генерального плану Брюховичів, щоб уможливити подальшу забудову на вул. Лікарській. А восени 2020 року, незадовго до ліквідації Брюховицької селищної ради, вона затвердила містобудівні умови і обмеження для будівництва відпочинкового комплексу на вул. Лікарській.

У квітні 2021 року львівська поліція та прокуратура почали розслідування через крадіжки землі на території Львівської міської громади. У рамках кримінальної справи прокуратура подала клопотання до суду, щоб провести обшуки у приміщенні колишньої Брюховицької селищної ради, однак Шевченківський райсуд відмовив у цьому клопотанні. Правоохоронці підозрюють, що земельні ділянки незаконно вибули із земель рекреації у приватну власність.

Зараз обидві земельні ділянки компанії «Оріон-Експорт» перебувають під арештом у рамках кримінального провадження. А міська рада готує звернення до Державної екоінспекції, Державної інспекції архітектури і містобудування з вимогою перевірити законність видачі містобудівних умов і обмежень на будівництво відпочинкового комплексу в Брюховичах.

За даними YouControl, ТзОВ «Оріон-експорт» входить у групу компаній «Інтергал-Буд» львівського бізнесмена, колишнього нардепа Володимира Зубика.