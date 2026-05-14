Рустема Умєрова вимагають звільнити через те, що він фігурує на «плівках Міндіча»

Офіс президента України відмовився зареєструвати електронну петицію про звільнення секретаря РНБО Рустема Умєрова, який фігурує на плівках у справі «Мідас». Про це повідомили у четвер, 14 травня, у «Центрі протидії корупції».

Петицію подала на розгляд виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк. Вона вважає, що Рустем Умєров не може залишатися на жодній державній посаді, оскільки його дії несуть репутаційні ризики та загрожують національній безпеці.

Згодом вона отримала відповідь від офіційного інтернет-представництва президента України, в якому йшлося, що петицію не зареєстрували.

В Офісі президента заявили, що ініційована петиція «не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється». Водночас там подякували посадовиці за «активну громадянську позицію».

У ЦПК заявили, що Офіс президента свідомо використовує політику ігнорування обовʼязків президента за допомогою відмови від реєстрації петицій.

«Це далеко не перший випадок такого “фільтра” народної ініціативи. Раніше Офіс президента шість разів поспіль відмовлявся реєструвати петицію ЦПК щодо звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Надумані причини відмов лише підтверджують небажання влади бачити незручні питання в публічному просторі. Схожа історія сталася і з петицією щодо недопущення ухвалення нового Цивільного кодексу», – повідомили у ЦПК.

Водночас у центрі звернули увагу, що на сайті електронних петицій є іронічні документи та заяви з грубими помилками і російською мовою. У ЦПК додали, що вже підготували та направили до ОП запит із вимогою вказати причину відмови про реєстрацію петиції щодо звільнення Умєрова.

Умєров на «плівках Міндіча»

Нагадаємо, 29 квітня «Українська правда» опублікувала нову частину аудіозаписів, у яких фігурують Тимур Міндіч, колишній помічник президента Сергій Шефір та Рустем Умєров. У розслідуванні йшлося про бізнес-контакти, співпрацю з державними структурами та можливий продаж частки компанії Fire Point іноземним інвесторам.

У діалозі Тимур Міндіч просить Умєрова прискорити виділення грошей на далекобійні безпілотники FP-1, а також оплатити бронежилети іншої фірми. Умєров своєю чергою натякає, що зможе це зробити, та говорить про «311 ярдів» (311 млрд грн). З розмови також випливає, що Умєров займався переговорами про купівлю частки в Fire Point інвесторами з Близького Сходу на прохання Міндіча.

1 травня депутат Ярослав Железняк оприлюднив нові фрагменти записів, на яких, за його словами, можуть фігурувати бізнесмен Тімур Міндіч і секретар РНБО Рустем Умєров. На матеріалах, датованих 8 липня 2025 року, співрозмовники обговорюють ймовірну заміну Кабінету міністрів, а також кандидатуру посла України у США.