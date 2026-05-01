Нардеп Железняк оприлюднив нові фрагменти «плівок Міндіча»
Сторони могли обговорювати перезавантаження уряду та кандидатів на посаду посла у США
Народний депутат Ярослав Железняк опублікував нову стенограму так званих «плівок Міндіча». На записах, за його словами, можуть фігурувати бізнесмен Тімур Міндіч і секретар РНБО Рустем Умєров. Відео з’явилось на ютуб-каналі нардепа в п’ятницю, 1 травня.
Записи, як стверджує Железняк, могли потрапити у відкритий доступ зі сторони захисту фігурантів або їхнього оточення.
За його словами, на матеріалах, датованих 8 липня 2025 року, співрозмовники обговорюють ймовірну заміну Кабінету міністрів, а також кандидатуру посла України у США.
Серед потенційних претендентів на посаду міністра оборони згадуються Денис Шмигаль, Ігор Клименко та Михайло Федоров.
«З діалогів зрозуміло, що Міндічу категорично жоден з них не підходить. Через ризик втратити військові замовлення», – зазначає нардеп.
Окремо на записах обговорюють і можливі призначення посла України у США. Серед названих кандидатів – Ольга Стефанішина, Герман Галущенко, Світлана Гринчук, а також сам Рустем Умєров.
Ярослав Железняк додає, що Міндіч критично оцінював перспективи формування уряду під керівництвом Юлії Свириденко, припускаючи, що «економікою ніхто не буде займатися», оскільки команда підбирається погано.
Також у нових записах нібито йдеться про так званий «проєкт 23» – можливу неформальну схему або фонд, через який могли проходити сотні мільйонів у валюті.
Народний депутат зазначив, що не має повного контексту цих розмов і заявив, що планує продовжити публікацію «плівок». Достовірність оприлюднених стенограм наразі не отримала незалежного підтвердження з боку антикорупційних органів.
Станом на момент публікації ані Міндіч, ані Умєров публічно не коментували ці записи.
До слова, 29 квітня «Українська правда» опублікувала нову частину аудіозаписів, у яких фігурують Тимур Міндіч, колишній помічник президента Сергій Шефір та Рустем Умєров. У розслідуванні йшлося про бізнес-контакти, співпрацю з державними структурами та можливий продаж частки компанії Fire Point іноземним інвесторам.
Наступного дня співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що публікація так званих «плівок Міндіча» є черговою інформаційною атакою на компанію. Він також звернувся до НАБУ з проханням перевірити достовірність оприлюднених записів.
30 квітня стало відомо, що бізнесмен Тимур Міндіч подав до народного депутата Ярослава Железняка позов щодо захисту честі і гідності. Міндіч хоче оскаржити твердження про його участь у «злочинній організації» та причетність до корупційної схеми.