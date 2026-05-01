Железняк заявив, що планує продовжити публікацію «плівок»

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував нову стенограму так званих «плівок Міндіча». На записах, за його словами, можуть фігурувати бізнесмен Тімур Міндіч і секретар РНБО Рустем Умєров. Відео з’явилось на ютуб-каналі нардепа в п’ятницю, 1 травня.

Записи, як стверджує Железняк, могли потрапити у відкритий доступ зі сторони захисту фігурантів або їхнього оточення.

За його словами, на матеріалах, датованих 8 липня 2025 року, співрозмовники обговорюють ймовірну заміну Кабінету міністрів, а також кандидатуру посла України у США.

Серед потенційних претендентів на посаду міністра оборони згадуються Денис Шмигаль, Ігор Клименко та Михайло Федоров.

«З діалогів зрозуміло, що Міндічу категорично жоден з них не підходить. Через ризик втратити військові замовлення», – зазначає нардеп.

Окремо на записах обговорюють і можливі призначення посла України у США. Серед названих кандидатів – Ольга Стефанішина, Герман Галущенко, Світлана Гринчук, а також сам Рустем Умєров.

Ярослав Железняк додає, що Міндіч критично оцінював перспективи формування уряду під керівництвом Юлії Свириденко, припускаючи, що «економікою ніхто не буде займатися», оскільки команда підбирається погано.