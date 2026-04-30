Денис Штілерман оприлюднив текст офіційного звернення до НАБУ

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман у четвер, 30 квітня, заявив, що публікація так званих «плівок Міндіча» є черговою інформаційною атакою на компанію. Він оприлюднив текст офіційного звернення до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити достовірність оприлюднених записів.

У зверненні йдеться про розслідування «Української правди», у якому згадується фігурант справи «Мідас» Тимур Міндіч та компанія Fire Point. У компанії заявили, що така інформація може створювати хибне враження про її причетність до людей, щодо яких ведеться кримінальне провадження.

Представники Fire Point вважають оприлюднені дані маніпулятивними, що можуть зашкодити репутації компанії й обороноздатності держави. Зокрема, там звернули увагу на суми, озвучені в записах. У матеріалах йдеться про нібито 311 млрд грн надходжень, тоді як, за словами компанії, її офіційний дохід за 2025 рік становив близько 29,3 млрд грн.

Штілерман припустив, що записи могли бути змонтовані або спотворені, тому наполягають на проведенні експертизи для підтвердження їхньої автентичності.

Окремо в компанії заявили, що Міндіч ніколи не був її власником чи кінцевим бенефіціаром. Там зазначили, що будь-які можливі дії третіх осіб щодо компанії є їхньою особистою відповідальністю. У зверненні до НАБУ Fire Point просить підтвердити, чи є в матеріалах справи «Мідас» записи, зміст яких відповідає оприлюдненим розмовам. Якщо такі матеріали існують, компанія просить надати їх для незалежного дослідження.

Крім того, компанія попросила оприлюднити всі згадки про Fire Point, її працівників та акціонерів, які містяться у матеріалах слідства. Штілерман також заявив про готовність дати свідчення у межах кримінального провадження.

Нагадаємо, 29 квітня «Українська правда» опублікувала нову частину аудіозаписів, у яких фігурують Тимур Міндіч, колишній помічник президента Сергій Шефір та Рустем Умєров. У розслідуванні йшлося про бізнес-контакти, співпрацю з державними структурами та можливий продаж частки Fire Point іноземним інвесторам.