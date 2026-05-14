Рішення підтримали 15 членів ВРП

Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Господарського суду Чернівецької області Володимира Байталюка. Як стало відомо з онлайн-трансляції засідання ВРП 14 травня, таке рішення підтримали 15 членів ради. Питання про звільнення з роботи Володимира Байталюка постало після того, як він ініціював звільнення своєї колеги й коханки Марії Пилип’як, яка в скарзі зазначала, що він неодноразово погрожував їй та батькам.

Під час засідання ВРП представник судді клопотав відкласти розгляд через лікарняний Володимира Байталюка. Однак члени ВРП наголосили, що неявка судді не перешкоджає розгляду питання. Відтак Вища рада правосуддя звільнила Володимира Байталюка з посади судді Господарського суду Чернівецької області на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України – вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Нагадаємо, що за рішенням ВРП від 19 січня 2026 року Володимира Байталюка відсторонили через непрофесійну поведінку. Він погрожував керівниці апарату суду Марії Пилип’як, з якою мав стосунки упродовж 12 років. Вона завагітніла, після чого Володимир Байталюк почав вимагати, щоб вона звільнилася з роботи та зробила аборт. Однак Марія Пилипʼяк вирішила народити дитину.

У березні 2023 року Володимир Байталюк ініціював на зборах суддів Господарського суду оголошення недовіри Марії Пилип’як через «відсутність особистої скромності», що нібито підтверджується протоколом зборів суддів від 17 березня 2023 року. На зборах суддя переконував інших, що він не є батьком дитини і жодних стосунків із Марією Пилип’як не мав. Як наслідок, керівницю апарату суду звільнили, їй також відмовили у відпустці по догляду за дитиною до трьох років.

Після цього Марія Пилип’як подала заяву до суду, щоб примусово встановити батьківство дитини. У Львівському експертно-криміналістичному центрі підтвердили, що Володимир Байталюк є батьком її доньки з імовірністю 99,9999%, на підставі чого у 2025 році Чернівецький апеляційний суд визнав його батьком дитини та видав наказ про стягнення аліментів. Також Марія Пилип’як подала і скаргу до Вищої ради правосуддя, яку розглядали три роки.

Наприкінці квітня 2026 року Володимир Байталюк намагався оскаржити своє відсторонення від посади, але ВПР скаргу представника судді відхилила.