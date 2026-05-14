Глава УГКЦ відвідав майбутній медико-соціальний центр

Українська греко-католицька церква відкриє Медико-соціальний центр імені владики Юліяна Вороновського у селі Добрівляни Дрогобицького району на Львівщині. Центр має стати простором лікування, соціальної опіки та підтримки для постраждалих від війни військових і цивільних.

Як повідомили в УГКЦ, 13 травня глава Церкви Святослав Шевчук заклав фундаційну грамоту в бічну стіну будівлі.

За словами блаженнішого Святослава, «майбутній центр є знаком надії для людей, які переживають наслідки війни, і свідченням того, що навіть у час випробувань Церква продовжує служити людині».

Глава УГКЦ також висловив вдячність жертводавцям і будівельникам, які долучаються до зведення медико-соціального центру.

«Усе, що ви тут пожертвуєте, Господь помножить сторицею. Але особливо хочу подякувати всім, хто матиме сміливість ділитися тут своїм людським теплом, серцем, увагою та служінням. Свого часу митрополит Андрей Шептицький сказав, що в умовах війни людяність і добре слово можуть бути дорожчими за хліб і масло. Нехай тут ніколи не забракне справжнього людського тепла, яке Господь Бог зможе перетворити на ліки й бальзам для зранених війною», – сказав Святослав Шевчук.

Глава УГЦК благословив будівництво центру (фото УГКЦ)

Центр названий у честь владики Юліана Вороновського – першого єпарха Самбірсько-Дрогобицької єпархії, відомого своїм служінням потребуючим і соціальними ініціативами. Цьогоріч минає 90 років від дня його народження.

У Самбірсько-Дрогобицькій єпархії вже 22 роки діє реабілітаційний центр «Назарет». У 2010 році рішенням синоду єпископів УГКЦ він отримав статус першого загальноцерковного реабілітаційного центру для узалежнених осіб.