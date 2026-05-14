Хмельницький міськрайонний суд визнав винною у хабарництві голову Донецької обласної медико-соціальної експертної комісії №2 Олену Українську. Посадовиця отримала 5 тис. доларів за оформлення чоловікові третьої групи інвалідності. Суд призначив їй п’ять років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 11 травня, після передислокації Донецька обласна МСЕК №2 працювала на вулиці Свободи у Хмельницькому. За даними слідства, у серпні 2024 року до голови комісії звернувся чоловік, який хотів оформити інвалідність. Під час консультації посадовиця натякнула на необхідність хабаря, показавши три пальці. Згодом сума зросла до 5 тис. доларів.

Правоохоронці встановили, що 2 грудня 2024 року Олена Українська погодилася допомогти заявникові зі швидким проходженням МСЕК та оформленням документів про третю групу інвалідності. Зокрема, йшлося про підписання акту огляду та видачу довідки без підписів інших членів комісії.

Після цього чоловік звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем. 16 грудня 2024 року він прийшов до службового кабінету МСЕК у Хмельницькому, де передав гроші через старшу медсестру комісії. Після цього посадовицю викрили правоохоронці.

У суді Олена Українська провину не визнала. Водночас вона підтвердила, що консультувала заявника, організовувала розгляд його документів та підписала рішення про встановлення третьої групи інвалідності терміном на один рік.

Свідок у справі розповів, що звернувся до поліції після вимоги хабаря. За його словами, посадовиця погодилася на 5 тис. доларів за пришвидшення оформлення інвалідності, оскільки він боявся мобілізації.

Суддя Валерій Слободян визнав Олену Українську винною за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначив п’ять років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Також їй заборонили протягом двох років обіймати керівні посади. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.